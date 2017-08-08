Ä°TÄ°RAFÃ‡I Ä°Åž ADAMI SAVUNMA YAPTI

AydÄ±n’a FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã‡atÄ± davasÄ± yargÄ±lamalarÄ± devam ediyor.

FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 37’si tutuklu 64 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Ã‡atÄ± davasÄ± sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ± ile devam ediyor.

Ã‡atÄ± davasÄ± sanÄ±klarÄ±ndan itirafÃ§Ä± olan iÅŸ adamÄ± Mustafa A. da hakim karÅŸÄ±sÄ±ndaydÄ±.

Etkin piÅŸmanlÄ±k yasasÄ±ndan yararlanan Mustafa A., talimatla Bank Asya’ya para yatÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Bank Asya ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± diÄŸer bankalar gibi ticari iliÅŸkisinin olduÄŸunu belirtti.

“HAKKIMDA SÃ–YLENEN Ä°FTÄ°RADIR”

AydÄ±n 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde gÃ¶rÃ¼lmeye devam eden Ã‡atÄ± davasÄ±nda tutuklu iÅŸ adamÄ± Mehmet B. darbe ve terÃ¶rden nefret ettiÄŸini ifade ederek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± savunmasÄ±nda; “GÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±m meslek kuruluÅŸlarÄ±nda ihtiyaÃ§ sahiplerinin her zaman yanÄ±nda olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m.” dedi.

FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n mÃ¼tevelli heyetinde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen tutuklu iÅŸ adamÄ± Mehmet B, “HakkÄ±mda sÃ¶ylenenler iftiradÄ±r. Devletin dÃ¼zenini bozan hiÃ§bir yapÄ±ya yardÄ±mda bulunmadÄ±m.” diyerek tahliyesini talep etti.

BAÅžKAN BYLOCK KONUSUNDA UYARDI

FETÃ–/PYD terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n haberleÅŸme sistemi olan Bylock ile ilgili sanÄ±klarÄ± uyaran Mahkeme BaÅŸkanÄ± Mustafa Ãœmit, programÄ± aktif olarak kullananlarÄ±n yazÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini hatÄ±rlatarak yalan sÃ¶ylememeleri konusunda uyarÄ±da bulundu.

Tutuklu sanÄ±k Kadir B. ise, Bylock programÄ± ile ilgili; “EÅŸimin telefonunu ikinci el aldÄ±k. Bylock programÄ± telefonda yÃ¼klÃ¼ydÃ¼. Ben de bu programÄ± yÃ¼kledim fakat kullanmadÄ±m.” dedi.

“TERÃ–R Ã–RGÃœTÃœ ÃœYESÄ° DEÄžÄ°LÄ°M”

Ã‡atÄ± davasÄ±nda itirafÃ§Ä± olan tutuklu sanÄ±klardan Ã¼nlÃ¼ iÅŸ adamÄ± Mustafa A. ise savunmasÄ±nda, “FETÃ–/PYD terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi deÄŸilim. Fethullah GÃ¼len cemaati ile baÄŸlantÄ±m vardÄ± fakat 2009 yÄ±lÄ±nda bir kÄ±rÄ±lma noktasÄ± yaÅŸadÄ±m. Dershanelerin kapatÄ±lma dÃ¶neminde baÄŸÄ±mÄ± tamamen kopardÄ±m. Rahmetli BabamÄ±n sahibi olduÄŸu Muzaffer AncÄ±n okulunda 2015 AralÄ±k ayÄ±na kadar yÃ¶netim kurulu toplantÄ±larÄ±na katÄ±ldÄ±m. Daha sonra yÃ¶netimden ayrÄ±ldÄ±m ve hisselerimi devrettim.” dedi.

“CEMAATÄ°N PEK Ã‡OK FAALÄ°YETÄ°NE DESTEK OLDUM”

388 gÃ¼ndÃ¼r cezaevinde olduÄŸunu ve Ã¼lkenin bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten tutuklu sanÄ±k Mustafa A.; “2004-2009 tarihlerinde AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildim. Ben adaletin yerine gelmesi iÃ§in bu Ã¶rgÃ¼tle ilgili bÃ¼tÃ¼n bildiklerimi anlattÄ±m. 2009 yÄ±lÄ±na kadar cemaatin pek Ã§ok faaliyetine destek oldum. Devletimizin fark edemediÄŸi bu felaketi bizim fark etmemiz nasÄ±l mÃ¼mkÃ¼n olurdu?” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

“BANKASYA’YA DESTEK OLMADIM”

Tutuklu sanÄ±k Mustafa A. BankAsya ile ilgili olarak ise; “Talimatla BankAsya’ya destek olmadÄ±m. Benden kredimi kapatmamÄ± istediler. Ben bunu kabul etmedim. Benim ne terÃ¶rden ne de haramdan bir kuruÅŸ kazancÄ±m olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Etkin piÅŸmanlÄ±k yasasÄ±ndan faydalanarak verdiÄŸim ifadelerin hiÃ§biri iftira deÄŸildir.” dedi.

Ã‡atÄ± davasÄ± sanÄ±klarÄ±nÄ±n savunmalarÄ± devam ediyor.