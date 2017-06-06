İSTİHDAM STATEJİSİ DEĞERLENDİRİLDİ

Aydın ili “İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu” 2017 yılı 1. Olağanüstü Toplantısı Vali Ömer Faruk Koçak Başkanlığında gerçekleştirildi.

Güney Ege Kalkınma (GEKA) ve İŞKUR işbirliği ile hazırlanan Aydın İli İstihdam Stratejisinin ve Eylem Planının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Aydın Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Aslan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Karakoz, ADÜ Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Arı, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Rahmi Terzi ve kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Tek gündem maddesinden oluşan Olağanüstü toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Koçak, çalışmalarına önceden başlanılan ve son halini vermek için toplanılan Aydın İl İstihdam Stratejisi’nin önemine değinerek; “Stratejiler, yönü belli etmek, gidilecek hedefi belirlemek, o hedefe ulaşılacak yolları tespit etmek, bu yollarda karşımıza çıkacak engellerin ne tür engeller olabileceğini öngörmek, tehditleri ortaya koymak, bu tehditler ve riskler için ne türlü tedbirler geliştirilebilir onları planlamak, ayrıca güçlü yönlerimizi, fırsatları değerlendirebilmek için de planlamalar yapılmak, dolayısıyla hedeflediğimiz gerçekçi noktalara en kısa yoldan en kısa sürede nasıl ulaşabiliriz bunu belirlemektir.” şeklinde konuştu.

2023-2053 ve 2071 HEDEFLERİ

Vali Koçak; “Bugün uzun bir çalışma sonucu Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın da desteği ile İl İstihdam Kurulu’nundaki paydaşların ciddi katkılarıyla ortaya çıkmış olan bu çalışmanın son halini göreceğiz. Arkasından da süratle eylemlere geçerek ilimizdeki istihdamın önünde duran engelleri ortadan kaldırıp, mümkün olan en kısa sürede hedef olarak belirlediğimiz Avrupa Birliği üyeliğinde ve AB üyeliğini hedef almış olan ülkemizin herhangi bir Avrupa ülkesindeki iş gücüne katılım oranı, engellilerin istihdamı gibi konularda benzer oranlara ulaşmak, ilimizin sahip olduğu bütün imkanları gelişme, kalkınma için kullanmak ve bütün olarak da Aydın’ın gelişme, kalkınma hedeflerine 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşma yolunda imkan ve kabiliyetlerini en doğru şekilde kullanmak olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“CİDDİ BİR ANALİZ YAPILDI”

Çalışmada katkıları olan paydaşlara teşekkür eden Vali Koçak şunları kaydetti;

“Çalışmanın içeriğini gördüğünüzde de muhakkak ortaya çıkacaktır, titiz bir çalışma oldu. Türkiye’deki, Dünya’daki gelişmeler buraya aktarıldı. Ciddi bir analize tabi tutuldu. Sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmeler, onların beklentileri öngörüleri stratejiye aktarıldı. Burada bugün yapılacak son değerlendirmeden sonra en mükemmel şekle ulaşıp arkasından da eylemlere en kısa sürede başlayacağız.”

Vali Ömer Faruk Koçak’ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.