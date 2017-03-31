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31 Mart 2017
Aydın, Ekonomi, Güncel

İNCİRDE, EKŞİLİK BÖCEĞİ MÜCADELESİ

İncirde Ekşilik Böceği Mücadelesi başladı.
Ekşilik böcekleri meyvede kalite ve ürün kaybına yol açtığı gibi önemli zararlarda oluşturuyor.
Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; “Ekşilik böceklerinin yaptıkları zararın yanı sıra başta aflotoksinli etmenler olmak üzere meyve içinin ekşimesine ve çürümesine yol açan pek çok zararlı hastalık etmenlerini de meyveden meyveye bulaştırarak incirde çok önemli zararlara yol açıyor. Ekşilik böcekleri yılda 5-6 döl vermeleri ve bir dişi böceğin yaklaşık 1000 civarında yumurta bırakması sebebiyle üreme kapasitesi çok büyük olan zararlılardır.
Tüm bunlar birleştiğinde kaliteli ve Aflotoksin’siz incir üretebilmek için bu zararlılarla mücadele yapmanın kaçınılmaz olduğu görülmektedir.”
Ekşilik böcekleri ile mücadelede çekici yem tuzakları kullanıldığı belirtilen açıklamada; “Tuzakların Nisan ayının başında asılarak mücadeleye başlanması mücadelenin başarısı açısından çok önemlidir. Üreticilerimizin ellerinde bulunan veya temin ettikleri tuzakları Nisan ayı başı itibari ile asarak mücadeleye başlamaları ve hasat sonuna kadar mücadeleye devam etmeleri gerekmektedir. Sadece dikkat edilecek bir husus tuzakların ilek sineğine zarar vermemesi için İlekleme döneminde  kaldırılması ve son ilekten bir hafta sonra tekrar asılması gerekmektedir.” denildi.
(FİLİZ DİNDAR)

 

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