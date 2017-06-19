İNCİ’DEN ÖZMEN’E CEVAP

“AKP, DÖNEMİNDE ATATÜRK’E VE O’NUN BIRAKTIĞI CUMHURİYET VE NİTELİKLERİNE YAPILAN DÜŞMANLIK VE SALDIRI HİÇBİR DÖNEMDE YAPILMAMIŞTIR”

CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, basın açıklaması yaparak AKP İl Başkanı Ömer Özmen’e cevap verdi.

Kuyucak İlçesi’nde bulunan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait Atatürk takının Kuyucak Belediye Başkanlığı tarafından sökülmesi üzerine açıklama yapan AKP İl Başkanı Ömer Özmen’in, CHP’lileri Atatürk’ün arkasına saklanıp siyaset yapmakla suçladığını ve Atatürk’ün bu milletin ortak değeri olduğunu açıkladığını söyleyen CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci; “Biz de ATATÜRK’ün bu milletin ortak değeri olduğunu söylüyoruz.” dedi.

“NEDEN TC İBARELERİNİ KALDIRDILAR?”

“AKP İl Başkanı Özmen’e soruyorum?” diyen İnci; “Gerçekten bu düşüncedeyse neden bu milletin ortak değeri olan milli bayramların coşkuyla kutlanmasını, Atatürk Anıtına kurum ve kuruluşların çelenk koymasını engelliyorlar? Neden kurum ve kuruluşlardan Türkiye Cumhuriyetinin simgesi olan T.C. ibarelerini kaldırdılar? Neden okullarda okutulan derslerin içerisinden Atatürk ilke ve devrimleri dersini çıkardılar? Neden yandaş medyada Atatürk’e edilen hakaretlere sessiz kalıyorlar? AKP döneminde Atatürk’e ve O’nun bıraktığı Cumhuriyet ve niteliklerine yapılan düşmanlık ve saldırı, hiçbir dönemde yapılmamıştır.” ifadelerini kullandı.

“YAPTIKLARI AÇIKLAMA İNANDIRICI DEĞİLDİR”

Ne olursa olsun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve O’nun eserlerine sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurgulayan İnci; “Mustafa Kemal Atatürk ,emperyalizme baş kaldırmak ve yenmek demektir. Atatürk demek özgürlüktür, bilim ve akıldır. Atatürk demek kulların birey olmasıdır, çağdaşlıktır, aydınlanmadır. Atatürk demek, devrimciliktir, yurtseverliktir, Kemalizm’dir, Altı Ok’tur. Atatürk demek, Türkiye Cumhuriyeti’dir. Atatürk’ün bu niteliklerinden uzak bir anlayışın

Kuyucak Belediyesi’nin hukuku çiğneyerek, Büyükşehir Belediyemize ait Atatürk takını izinsiz indirmesi, sonra gündeme geldiklerinde de yenisi yapacağız demesi ve halkımızdan gelen tepkiler sonucu yaptıkları açıklama inandırıcı değildir. Bizim zihniyetimiz, Kuyucak’ta ve Aydın’da referandum sonuçlarında karşılığını almıştır. Tüm baskı ve hukuk tanımaz anlayışa rağmen Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz tüm Aydın halkına hizmet etmeye devam edecektir.” dedi.

(GÜÇLÜ ÇEZİK)