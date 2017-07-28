İNCİ’DEN NİKÂH VE İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİNE TEPKİ

CHP İl Başkanı Bayram İnci, Türkiye’nin gündemini meşgul eden ve tartışmalara neden olan, Nüfus ve Vatandaşlık tasarısıyla müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesine tepki gösterdi.

İnci; “Böyle bir yetkinin verilmesi AKP’nin topluma bakış açısını yansıtmaktadır.” dedi.

CHP İl Başkanı İnci, ayrıca Meclis iç tüzüğünü değiştirme girişimleri ile de muhalefetin sesinin kısılmaya çalışıldığını söyledi.

“TASARIYLA KÜÇÜK YAŞTAKİ EVLİLİKLERİN ÖNÜ AÇILMAKTA”

Parti binasında yaptığı açıklamayla, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesiyle ilgili olarak Meclis’e sunulan tasarıya tepkisini dile getiren İnci; “ Tasarıyla, küçük yaştaki evliliklerin önü açılmakta. Böyle bir yetkinin verilmesi, hem kız çocuklarına dönük taciz olaylarının, tecavüz olayları mağduriyetlerinin yaygınlaştırılmasına neden olacak, hem de 18 yaş altı evliliklerin önünü açacak. Ayrıca, devletin medeni yasaya aykırı tutum ve davranışlarının daha çok yaygınlaştırılmasına neden olacak. O yüzden biz bunu uygun görmüyoruz. Çocuk yaşta evliliklerin en yüksek seviyede olduğu ülke şu an Türkiye. Daha çok 18 yaş altı evliliklerini engelleyici tedbirlerin alınması gerekirken, böyle bir yetkinin verilmesi AKP’nin topluma bakış açısını, çocuklara, kadınlara bakış açısını yansıtmaktadır. Kız çocuklarının küçük yaşta evlenmeye değil, eğitimde teşvik edilerek, eğitim görmeye, öğrenim görmeye ihtiyacı var.” diye konuştu.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

“Bir toplumu ilerletecek olan kadınlardır.” diyen İnci açıklamasında şunları kaydetti;

“Yapılması gereken, kadınların eğitimidir. Kız çocuklarının daha çok eğitim alması ve hayatın her alanında erkekle birlikte yan yana olması gerekmektedir. Çünkü çocuklar ilk eğitimci olarak annelerini görmektedir. Bir toplumu ilerletebilecek olanlar kadınlarımızdır. O yüzden çocukları küçük yaşta evliliklere teşvik etmek değil, bunu onaylatıcı, önünü açıcı tedbirler almayı değil, tam tersine kız çocuklarının daha iyi eğitim öğretim alarak toplumu ileriye taşıyacak eğitim öğretime sahip ehil bireyler olarak yetişmelerini sağlamamız gerekiyor. Bizim milletvekillerimiz parlamentoda böyle bir onaya karşı çıkıyorlar, bunu gündeme taşıdılar. Biz de bunun takipçisi olacağız.” dedi.

“MECLİSTEKİ MUHALEFETİN SESİ KISILMAYA ÇALIŞILIYOR”