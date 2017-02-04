İNCİ’DEN BİRCAN’A YANIT; “CÜBBESİNİ ÇIKARSIN SİYASET YAPSIN”

CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci basın açıklaması yaparak ADÜ Rektörü Cavit Bircan’ın Anayasa değişikliğine evet demesinin inandırıcı ve etik olmadığını söyledi.

İnci açıklamasında; “Rektörün siyaset yapma merakı varsa, cüppesini çıkarsın siyaset yapsın.” dedi.

ADÜ Rektörü Cavit Bircan’ın görevini unutarak siyasete soyunduğunu iddia eden İnci; “Rektörün görevi; akademik çabaların özgür bir ortamda yapılarak niteliğinin artmasını sağlamak, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişmeleri için gerekli önlemleri almaktır.” dedi.

“ETİK DEĞİLDİR”

Bircan’ın iktidar ile birlikte hareket ettiğini söyleyen İnci; “ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan görevini unutarak siyasete soyunmuştur. Akademik özgürlükleri kullananların yargılanmadan iktidar ile birlikte hareket ederek,meslekten atılmalarına göz yuman Rektör Bircan’ın kişisel olarak Anayasa değişikliğine evet demesi inandırıcı olmadığı gibi etik değildir. Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan bir akademisyen sorumluluğuyla hareket edip, bünyesindeki bilim adamlarıyla, bu anayasa değişikliğinin hangi toplumsal kayıplara neden olacağını, değişikliğin toplumsal hangi zararları doğuracağını, sakıncalarını anlatması gerekiyordu. Çünkü üniversiteler bilim yuvası olup, öncelikli görevi toplumu aydınlatmaktır, iktidara yaranmak değildir. Önceki dönemde mevcut yasalar gereği demokrasinin iletişim kurma gerekliliğini uygulayan, yurttaşlık bilincini geliştirmek için öğrencileriyle iletişim kuran bazı rektörlerin davranışlarını “biz öğrencileri ikna odalarına almıyoruz” deyip, kurnazca abartarak toplumda algı yaratmaya çalışmak ahlaki değildir. Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ın kimin tarafından atandığı belli. Kendisinin bu davranışı kendisini atayanlara karşı minnet duygusunun ifadesidir.” dedi.

“İKTİDARA YARANMA ÇABASI”

Bircan’ın Anayasa değişikliği ile ilgili açıklamalarını iktidara yaranma çabası olarak değerlendiren İnci; “Bu bağlamda anayasa değişikliğinden evet çıkması halinde Başkan tarafından atanan tüm yargı mensuplarının nasıl davranacağının açık göstergesidir. Bugün parlamenter sistemin aksayan hususları varsa, bu iktidarın yaptığı yanlışlardan, 14 yıl içerisinde üzerlerindeki denetimi kaldırmaya dönük adımları atmasından dolayıdır. Şimdi bu Anayasa değişikliği ile yapılmak istenen Başkanın uygulamalarının tamamıyla denetimden çıkarılması, yasama, yürütme ve yaptığı atamalarla yargıyı kendi elinde toplayarak hesap sorulamayacak bir konuma getirilmesidir. Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ın bu açıklaması, kendisi hakkında yapılan spekülasyonlara karşı, kendi geleceğini garanti altına almaya dönük, iktidara yaranma çabasıdır. Rektörün siyaset yapma merakı varsa, cübbesini çıkarsın siyaset yapsın.” ifadelerini kullandı.