İNCİ’DEN 19 MAYIS MESAJI

“Bugün tüm yurtsever güçlerin bir araya gelip örgütlenmesi, güçlerini birleştirmesi gerekmektedir.” “Bugün tüm yurtsever güçlerin bir araya gelip örgütlenmesi, güçlerini birleştirmesi gerekmektedir.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Bayram İnci, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

CHP İl Başkanı İnci, “Bugün tüm yurtsever güçlerin bir araya gelip örgütlenmesi, güçlerini birleştirmesi gerekmektedir.” dediği bayram mesajında şunları söyledi:

“19 Mayıs 1919 tarihi, vatanın kurtulması için örgütlenen Anadolu insanının bağımsızlık mücadelesinin ve dünyada emperyalizme karşı kazanılan, ilk Bağımsızlık Savaşının başlangıcıdır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyetini kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum günüdür.”

“Karşı Devrim Kendi Tarihini Yazıyor”

İnci, açıklamasının devamında, Türkiye’nin bir karşı devrim süreci yaşamakta olduğunu ve karşı devrim yapmaya çalışanların bir yandan da tarihsel gerçekleri saptırarak gerçek dışı kendi tarihlerini yazmaya çalıştıklarını savundu.

Tarihsel gerçeklerin alt üst edilerek hakinlerin kahraman, kahramanların da hain ilan edildiğini söyleyen İnci, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin yeniden emperyalizme bağımlı bir hale getirilmesinin verdiği üzüntü ve acı ile kutluyoruz. Türk ulusu, işbirlikçi yöneticiler marifetiyle düşürüldüğü bugünkü durumunu hak etmiyor. Türkiye birileri tarafından büyük bir hızla dönüştürülüyor. Karşı devrim bir taraftan Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nden geriye kalan bütün kurumları değiştirip dönüştürmekle uğraşırken, diğer taraftan da bu yeni devlete uygun yeni bir tarih yazmak için uğraşıyor. Karşı Devrim kendi tarihini yazıyor. Bunu yaparken de “Resmi tarihle yüzleşme” adı altında tarihi gerçekleri alt üst ediyor. Hainleri kahraman, kahramanları hain, küskünleri mağdur ilan ediyor. Türkiye, tarihin hiçbir döneminde görülmedik bir biçimde Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı karşı devrimci tarihçi tetikçilerin ürettiği tarihi yalanlarla kuşatılmış durumda.

Ülkeyi yöneten siyasi iktidar hangi koşulda olursa olsun her istediğini yapmak için uğraşmakta ve açıkça sivil darbe yapmaktadır. Sivil darbe, hukuk dışı yasalar çıkartılarak, tüm devlet kurumlarını ele geçirmek için sistemli bir şekilde kadrolaşmak ve kendilerine karşı olanları bir şekilde yargılayıp, susturmaktır. Laikliğe karşı eylemlerin odağı olduğu Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla kesinleşen siyasi iktidarın amacı, ülkemizde rejim değişikliği yapmaktır. Bunun ilk adımını 16 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu marifetiyle gerçekleştirmiştir. Yasalar çiğnenerek geçersiz sayılması gereken oylar geçerli sayılmış, iktidarın istediği seçim sonucunun çıkması sağlanmıştır. Bu referandum meşru değildir. Bir milletin mutabakat metni olması gereken Anayasa, milleti ikiye bölmüştür. Milletin egemenliği bu referandumda gasp edilmiştir.”

“Gençliğe Hitabe, Kutup Yıldızı Niteliğindedir”

Bugün tüm yurtsever güçlerin bir araya gelip örgütlenmesi, güçlerini birleştirmesi gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşatılması için herkese büyük görev ve sorumluluk düştüğünü söyleyen İnci, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

“İl il, ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle dolaşarak ülkemiz üzerinde oynanan bütün bu oyunların topluma anlatılması gerekmektedir. Atatürk’ün gençlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza dek yaşatılması için, hepimizi büyük görev ve sorumluluklar beklemektedir. ‘Gençliğe Hitabe’, Türk geçliğine Atatürk’ün bıraktığı vasiyettir. Türk gençliğine, ihanet odaklarının tuzağına düşmemesi için izlemesi gereken yolu gösterir. Bu yönü itibarıyla ‘Gençliğe Hitabe’ bağımsızlık ve özgürlük yolunda yeni nesillerin yürürken yollarını tayin etmekte kullandığı kutup yıldızı niteliğindedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş uygarlık yolunda daima ileriye doğru gideceğimiz ışıltılı günlerin özlemiyle, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olan, 19 Mayıs’ın bize yeniden doğuş ile ışıklar saçmasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı coşkuyla kutlarken, başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizi bu tarihi günün anlam ve önemini kavramaya, Cumhuriyetin kazanımlarını kararlılıkla sahiplenmeye ve savunmaya çağırıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha saygı ve şükranla anıyorum.”

(GÜÇLÜ ÇEZİK)