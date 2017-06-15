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15 Haziran 2017
Aydın, Güncel, Siyaset

İNCİ, “ADALET YÜRÜYÜŞÜ” İÇİN ANKARA’DA

CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Güvenpark’ta başlattığı  “Adalet Yürüyüşü” ne destek için Ankara’ya giden CHP İl Başkanı Bayram İnci; “Bu ülkede demokrasiyi, özgürlüğü, hukukun üstünlüğünü, adaleti sonuna kadar savunacağız.” dedi.
CHP  İstanbul  Milletvekili  Enis Berberoğlu’na MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada 25 yıl hapis cezası verilmesinin ardından, CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplanarak, Ankara Güvenpark’tan  İstanbul  Maltepe’ye “Adalet Yürüyüşü” başlatacaklarını açıklamıştı.
Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci; “Milletvekilimizin tutuklanmasını protesto etmek için, hukukun kişilere farklı uygulanmasını protesto etmek için Genel Başkanımızın yürüyüşüne destek amaçlı Ankara’dayız.” dedi.
İnci; “Biliyorsunuz FETÖ terör örgütüne mensup olmaktan tutuklanan damatların bir tanesi özel hastane raporuyla, diğeri de sabit adresle tutuklamaları kaldırıldı, serbest bırakıldı. Tutuklanma en son çaredir. Şimdi milletin temsilcisi olan bir vekil adresi belliyken, Meclis’teyken Can Dündar’ın isim vermeden yaptığı bir gönderme neticesinde savcı da tutuklama talebi istemeden, ceza talep etmeden 25 yıla mahkum olması ve akabinde tutuklanması bizim Cumhuriyet Halk Partisi’nin 16 Nisan’da Yüzde 51’lerde hayır çıkmasında lokomotif olmasında ve adaletsizliği, hukuksuzluğu gündeme taşımasından ve en son FETÖ darbe girişimi ile ilgili komisyonda ayrı bir rapor hazırlayıp şerh raporu koyması ve bazı noktaların üzerine gitmesinden ve Genel Başkan’ımızın da grup toplantılarında sert muhalefet yapmasından kaynaklandığını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.
Tutuklamanın muhalefet eden tüm kesimleri korkutmak ve sindirmek adına olduğunu iddia eden İnci; “Biz asla korkmadan, sinmeden yılmadan bu ülkede demokrasiyi, özgürlüğü, hukukun üstünlüğünü, adaleti sonuna kadar savunacağız.” ifadelerini kullandı.
(KUDRET CAN)

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