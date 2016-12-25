İNCİ, 43’ÜNCÜ ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE İNÖNÜ’YÜ ANDI

CHP İl Başkanı İnci, anma mesajında şunları söyledi:

“Birinci ve İkinci İnönü Savaşları ile bu milletin ‘makus talihini’ değiştirmiş, Lozan Antlaşması’nın mimarı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, çok partili hayatın mimarı, dürüstlüğü, namusu ve çalışkanlığı ile herkesin örnek alması gereken devlet adamı İsmet İNÖNÜ 25 Aralık 1973 yılında aramızdan ayrıldı.

Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün en büyük destekçisi ve aynı zamanda dava arkadaşı İsmet İNÖNÜ, bütün işlerinde vatanın çıkarlarını ve milli menfaatlerini öne koymuştur. Askeri alanda gösterdiği üstün başarıları siyasal hayatına da taşıyan İsmet İNÖNÜ, Milli Mücadele’nin sonunu belirleyen Mudanya Mütarekesi görüşmelerinde Türk tarafını temsil etmiştir. Edirne Milletvekili sıfatıyla Dışişleri Bakanı olmuştur. Lozan’da ‘Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de o dünyada yerini bulur’ yaklaşımıyla emperyalizme ve emperyalist ülkelere karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. İsmet İNÖNÜ, yüzyıllık hesapların görüldüğü kurtlar sofrası olan Lozan’da; Sevr’in yırtılıp atılmasında, Türkiye’nin tapusu ve var oluş belgesi olan Lozan Antlaşması’nın dünyaca kabul edilmesinde etkin ve öncü bir görev üstlenerek imzalayan bir dehadır. En büyük hizmetlerinden biri bu ülkeyi İkinci Dünya Savaşı’na sokmamasıdır. İsmet İNÖNÜ ‘Namusluların da namussuzlar kadar cesur olması’ gerektiğini gösteren canlı bir sembol olmuş, şahsiyeti ve yaşam biçimiyle de her zaman örnek bir şahsiyet olarak Türk tarihinde sarsılmaz yerini almıştır. Bugün yolsuzlukların, hukuksuzlukların zirveye çıktığı, baskıların arttığı ve demokrasinin ayaklar altına alındığı, liyakatın değil sadakatın ön plana çıktığı, AKP iktidarına dur demek için daha çok çalışacağız ve cesur olacağız.

İsmet İNÖNÜ, çok partili sisteme geçildiğinde Cumhurbaşkanı olduğu dönemde tüm iktidar ve muhalefet partilerine eşit mesafede olması gerektiğini söylemiş ve eşit mesafede durmuştur. Bugün Cumhurbaşkanı’nın tüm partilere eşit mesafede olması anayasal zorunluluktur. Bugün Cumhurbaşkanı anayasal zorunluluğu yok sayarak, iktidar gücünü kendi şahsında toplama arzusuyla Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında TEK ADAM, DİKTATÖRLÜK getirmenin derdine düşmüştür. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte egemenliği saraydan alıp, halka verme ve demokratikleşme çizgisi benimsenmiştir. Bunun sembolü kendi isteğiyle Türkiye’yi çok partili hayata geçiren, demokratik yollarla iktidar el değiştirince ‘şimdi kazandım’ diyen İsmet İNÖNÜ’dür. Bugün AKP egemenliği tekrar halktan alıp, saraya verme derdine düşmüştür. AKP’nin yapmak istediği, rejim değişikliğidir. Ne olursa olsun, bu ülkeyi kurtaranların ve kuranların, ülkeyi çok partili sistemle tanıştırıp demokrasiyi getiren Cumhuriyet Halk Partisi’nin mensupları olarak halk egemenliğini esas alan parlamenter sistemi sonuna kadar savunacağız. Daha çok demokrasi ve özgürlük için çalışacağız.

Bugün Laik, Demokratik Cumhuriyeti hazmedemeyenler AKP’de toplanarak, İsmet İNÖNÜ üzerinden Cumhuriyete ve ATATÜRK’e saldırmayı kendilerine görev edinmişlerdir. AKP bugün Cumhuriyet ile hesaplaşmak derdine düşmüştür. İktidarda kalmak için ülkenin tüm önemli sorunlarını çözmek yerine her türlü baskıyı, zulmü artırarak tüm olumsuzlukları fırsata çevirme niyetiyle OHAL’in uygulandığı bir dönemde tek adam yönetimini onaylattırmak istemektedir. 14 yıldır İktidarda olan AKP, tek adam ve tek parti olarak olarak iktidarını ne pahasına olursa olsun devam ettirmek istemektedir. Tek adam ve tek parti iktidarını, ülke sorunlarını çözmeye tercih eden; ülkeyi ekonomik, siyasal, sosyal ve terör konusunda çıkmaza sokan AKP hükümetine İsmet İNÖNÜ’nün sözüyle sesleniyor: “İktidarda kalmak değil; itibarda kalmak önemlidir ” diyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurtuluş Savaşımızın Büyük Komutanı, laik ve demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularından, seçkin devlet ve siyaset adamı İkinci Cumhurbaşkanı ve Partimizin Genel Başkanı İsmet İnönü’yü aramızdan ayrılışının 43.yılında saygıyla ve özlemle anıyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Bayram İnci, 2’nci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün 43’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.