“İLGİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Efeler Kent Konseyi Aydın’da hızla artan Jeotermaller ile ilgili basın açıklaması yaparak, TBMM’ni, Aydın Milletvekillerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, Aydın Valiliği’ni ve ilgili Müdürlükleri duyarlı olmaya ve görevlerini yapmaya davet etti.

Efeler Milli Aydın Bankası’nda gerçekleşen toplantıya; Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir, Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Nedim Barış, AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili, TEMA Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, Eski Tabip Odası Başkanı ve AYÇEP Sözcüsü Metin Aydın ve vatandaşlar katıldı.

“AYDIN HER GEÇEN GÜN KİRLENİYOR”

Toplantıda konuşan Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir, Aydın’ın her geçen gün kirlendiğini kaydetti.

Erdemir; “Aydın kenti genelinde jeotermal enerjiden elektrik üretmek amacıyla hızla artan jeotermal santrallerden doğaya salınan sıvı ve gazlar, halkımızın huzurunu kaçırmış, topraklarımızı, havamızı, sularımızı kirletmektedir. İşletmecilerin bir kısmı, yanlış uygulamalar ile, doğamızı ve sağlığımızı tehlikeye atmaktadırlar. Mezarlıklarımıza borular döşenmekte, deşarj etmeleri gereken akışkanı, evlerimize, tarlalarımıza salmaktan da çekinmemektedirler.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE 32 BİN KİŞİ HAVA KİRLİLİĞİNDEN YAŞAMINI YİTİRİYOR”

Dünya Sağlık Örgütü’nün insan sağlığının etkilenmemesi için havada kükürt dioksitin limit değerinin yılda en fazla üç defa aşılmasına izin verdiğini hatırlatan Erdemir, Aydın’da 2015 yılında izin verilen kükürt dioksit limitinin aşıldığı gün sayısının 80 olduğunu belirtti.

Erdemir, Türkiye’de yılda yaklaşık 32 bin kişinin hava kirliliğine bağlı hastalıklardan yaşamını yitirdiğini,Aydın’ da yaşanan çevre sorunları nedeniyle topraklarda yetişen incir, zeytin ve tarım ürünlerinin de etkilendiğini vurguladı.

“EFELER BELEDİYESİ’NİN RAPORU ZARARLARI ORTAYA KOYMUŞTUR”

Efeler Belediye Meclisi tarafından, Aydındaki Jeotermal Elektrik Santralleri’nin çevreye ve insan sağlığına zararlarını araştırmak üzere komisyon oluşturulduğunu hatırlatan Erdemir sözlerini şöyle sürdürdü;

“Komisyon üyeleri üç farklı partinin meclis üyelerinden seçildi. Yapılan 5 aylık çalışma sonucu hazırlanan rapor Efeler Belediyesi tarafından 10.02.2017 tarihinde ‘Jeotermal Komisyon Raporu’ olarak açıklandı.

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, ‘Rapora göre Efeler’de kurulu JES’lerin işletilmesi sırasında etrafa yayılan buhar, gözle görülmeyen gazlar ve kötü kokunun, yasa ve yönetmeliklerdeki boşluklardan, idarenin yeterli denetimleri yapmamasından kaynaklandığı ve çevre kirliliği yaratacak boyutlara ulaştığı gözlemlenmiştir.’ demiştir. Efeler Belediyesi tarafından açıklanan ‘Jeotermal Komisyon Raporu’ Aydın’da Jeotermal santrallerden doğaya salınan atıklar nedeniyle oluşan zararların ortaya konduğu ilk resmi açıklamadır.”

“İLGİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Jeotermal Elektrik Santrallerinden doğaya salınan atıklar nedeniyle Aydın ilinin hızla kirlendiğinin altını çizen Erdemir; “Sonuç olarak; Anayasa’nın 56. Maddesi uyarınca, herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Devlete ve idari yapı içindeki idarecilere düşen görev, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemektir. Bilimsel kanıta dayalı, çok yönlü araştırmalar, çalışmalar yapılıp denetimin artmasını istiyoruz. TBMM’ni ve Aydın milletvekillerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, Aydın Valiliği’ni ve ilgili müdürlükleri duyarlı olup; görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Aydın’ın aydın ve duyarlı halkı olarak, yaşanan çevre katliamına ve hukuksuzluklara karşı kayıtsız kalmayarak, çocuklarımıza miras olarak bırakacağımız ‘Dağlarından yağ, ovalarından bal akan’, kuş cıvıltılarıyla dolu, sokaklarında portakal çiçeklerinin koktuğu, yemyeşil, yaşanabilir bir Aydın için, yasal sınırlar içerisinde her türlü mücadeleyi başlatacağız. Hep beraber, bilim ve aklın öncülüğünde, ışığında enerji ihtiyacı ve önemini bilerek, yaşanabilir, huzurlu, Aydın bir kent yaratalım.” dedi.

(KUDRET CAN)