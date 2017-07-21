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22 Temmuz 2017
Aydın, Kuşadası

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kuşadası’nda yapıldı

Aydın İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılı üçüncü dönem toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, Kuşadası’nda yapıldı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, toplantıda kentte yapımı planlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Kuşadası’ndaki bir otelde Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapılan Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına, Aydın Vali Yardımcıları Ömer Faruk Günay, Alper Faruk Güngör, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Didim Kaymakamı İskender Yönden, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ile birlikte birim müdürleri, meslek kuruluşları, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantı öncesi konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, “İlimizde 4 milyar 144 milyon liralık proje var. Bu projeler 964 milyon liralık yatırımla yüzde 23 oranında gerçekleşti. 327 projenin 28’i tamamlandı, 167’si devam ediyor. Bazıları ihale aşamasında. İhalesi yapılmış olan 46 yatırıma ise çeşitli nedenlerle başlanamamış. Aydın ilinde DSİ 134 milyon ile yatırımlarda birinci sırada, Karayolları ise 83 milyon lira ile ikinci sırada yer alıyor. Eğitim sektöründe 24 derslikli bir okul tamamlanmış, 4 lise 4 ortaokul 1 ilkokul yapımı devam ediyor” dedi.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılı üçüncü dönem toplantısının ardından Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’yı makamında ziyaret etti. Vali Köşger’e ziyaretinde Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy da eşlik etti. (İHA)

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