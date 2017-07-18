Ä°l Koordinasyon Kurulu KuÅŸadasÄ±â€™nda toplanÄ±yor

AydÄ±n Ä°l Koordinasyon Kurulunun 2017 yÄ±lÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ dÃ¶nem toplantÄ±sÄ± Vali Yavuz Selim KÃ¶ÅŸger baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ilk kez yapÄ±lacak.

AydÄ±n Ä°l Koordinasyon Kurulunun 2017 yÄ±lÄ± 3. dÃ¶nem toplantÄ±sÄ± 20 Temmuz 2017 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 10.00â€™da Korumar Otel ToplantÄ± Salonunda yapÄ±lacak. Vali Yavuz Selim KÃ¶ÅŸgerâ€™in ilk kez baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapacak olduÄŸu toplantÄ±ya AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kaymakamlar, Ä°lÃ§e Belediye BaÅŸkanlarÄ±, YatÄ±rÄ±mcÄ± BÃ¶lge ve Ä°l MÃ¼dÃ¼rleri, Meslek KuruluÅŸlarÄ±, Odalar ve Sivil Toplum KuruluÅŸlarÄ± katÄ±lacak.

ToplantÄ±da Kurul BaÅŸkanÄ± Vali Yavuz Selim KÃ¶ÅŸgerâ€™in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ilk 6 aylÄ±k dÃ¶nemin deÄŸerlendirilmesi, 2018 yÄ±lÄ±na teklif edilecek yatÄ±rÄ±mlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi, Ä°zleme ve Koordinasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve uygulamada karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan sorun ve darboÄŸazlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.