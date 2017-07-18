Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
18 Temmuz 2017
AydÄ±n, KuÅŸadasÄ±

Ä°l Koordinasyon Kurulu KuÅŸadasÄ±â€™nda toplanÄ±yor

AydÄ±n Ä°l Koordinasyon Kurulunun 2017 yÄ±lÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ dÃ¶nem toplantÄ±sÄ± Vali Yavuz Selim KÃ¶ÅŸger baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ilk kez yapÄ±lacak.
AydÄ±n Ä°l Koordinasyon Kurulunun 2017 yÄ±lÄ± 3. dÃ¶nem toplantÄ±sÄ± 20 Temmuz 2017 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 10.00â€™da Korumar Otel ToplantÄ± Salonunda yapÄ±lacak. Vali Yavuz Selim KÃ¶ÅŸgerâ€™in ilk kez baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapacak olduÄŸu toplantÄ±ya AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kaymakamlar, Ä°lÃ§e Belediye BaÅŸkanlarÄ±, YatÄ±rÄ±mcÄ± BÃ¶lge ve Ä°l MÃ¼dÃ¼rleri, Meslek KuruluÅŸlarÄ±, Odalar ve Sivil Toplum KuruluÅŸlarÄ± katÄ±lacak.
ToplantÄ±da Kurul BaÅŸkanÄ± Vali Yavuz Selim KÃ¶ÅŸgerâ€™in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ilk 6 aylÄ±k dÃ¶nemin deÄŸerlendirilmesi, 2018 yÄ±lÄ±na teklif edilecek yatÄ±rÄ±mlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi, Ä°zleme ve Koordinasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve uygulamada karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan sorun ve darboÄŸazlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

 

(Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  15 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K ERASMUS HEYETÄ°NDEN VALÄ° VEKÄ°LÄ°NE ZÄ°YARET
Share

BENZER HABERLER

Ä°l Koordinasyon Kurulu KuÅŸadasÄ±â€™nda toplanÄ±yor

Ä°l Koordinasyon Kurulu KuÅŸadasÄ±â€™nda toplanÄ±yor

“Ã‡OCUKLARIMIZ DENEK HAYVANI DEÄžÄ°LDÄ°R”

“Ã‡OCUKLARIMIZ DENEK HAYVANI DEÄžÄ°LDÄ°R”

“AMACIMIZ BELLÄ°, CEMEVÄ° YAPACAÄžIZ”

“AMACIMIZ BELLÄ°, CEMEVÄ° YAPACAÄžIZ”

Otoyolda hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ±na uymayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler giÅŸe Ã¶nlerinde bekliyor

Otoyolda hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ±na uymayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler giÅŸe Ã¶nlerinde bekliyor

BaÅŸkan Toyranâ€™dan AYESOB BaÅŸkanÄ± Ã‡etindoÄŸanâ€™a ziyaret

BaÅŸkan Toyranâ€™dan AYESOB BaÅŸkanÄ± Ã‡etindoÄŸanâ€™a ziyaret

TÃ¼rkiye’nin alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 45 yÄ±llÄ±k koku artÄ±k AydÄ±nâ€™dan yayÄ±lacak

TÃ¼rkiye’nin alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 45 yÄ±llÄ±k koku artÄ±k AydÄ±nâ€™dan yayÄ±lacak

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

AÃ§Ä±k
Ã‡arÅŸamba 07/19 0%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 18Â°C.
AÃ§Ä±k
Ã‡arÅŸamba 07/19 0%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 18Â°C. RÃ¼zgÃ¢r GGB, 10 - 15 km/saat.

BÃ¼ltenimize abone olun

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,5245

  • Euro

    4,0599

  • BIST

    107.418

  • AltÄ±n

    140,6424

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

gazete manÅŸetleri
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

Sahibinden SatÄ±lÄ±k Mercedes Sprinter

-->

CLOSE