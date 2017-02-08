İL İSTİHDAM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2017 yılı 1. Olağan toplantısı Vali Ömer Faruk Koçak Başkanlığı’nda yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Abdullah Aslan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, ADÜ Genel Sekreter Vekili Yar. Doç. Dr. Mustafa Aslan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Rahmi Terzi, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin ve diğer kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Aydın’ın işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, ettirmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla yerel düzeyde politikalar oluşturmak, plan yapmak ve kararlar almak, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunmak üzere çalışmalar yürüten İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı öncesi konuşan Vali Ömer Faruk Koçak; “İstihdamın artırılması, kadın istihdamının, engelli istihdamının arttırılması istihdamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması bütün gelişmiş dünya ülkelerinin hedefi haline gelmiştir.” dedi. Vali Koçak; istihdam konusunda önemli ilerlemeler sağlandığını fakat buna rağmen yapacak önemli işlerin olduğunu düşündüğünü ifade etti ve; “Yıllar geçtikçe bu konuda önemli ilerlemeler sağlıyor olmamıza rağmen hala bu konuda yapacak önemli işlerimiz olduğunu düşünüyorum. İnsanoğlu tabiatı gereği çalışmayı istemeyen, kendine daha çok vakit ayırmayı isteyen bir varlık olmasına rağmen, kaçınılmaz olarak çalışmak zorundadır. İstihdam, hayatın diğer alanlarını da etkilediği için bütün yönetimlerin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir.

Zaman zaman dünyada yaşanan konjektürel gelişmeler sebebiyle istihdam seviyesinde artışlar, azalışlar olmuş bu da insanların refah seviyesini, sosyal statülerini etkiler hale gelmiş. Bunları ortadan kaldırmak için devletler, hükümetler de çeşitli tedbirler almıştır. Bugün İş-Kur Müdürümüz daha detaylı bilgi verecektir. İstihdamın arttırılmasına yönelik yeni tedbirler de geliştirildi. Bir istihdam seferberliği de başlatıldı. Bu istihdam seferberliğinin ülkemizde işsizlik oranının aşağıya çekilmesi, çeşitli sebeplerle işini kaybetmiş olan kardeşlerimizin yeniden işlerini kazanmalarını, bu zamana kadar istihdam edilememiş kardeşlerimizin de yeni iş imkanlarına kavuşması açısından önemli bir fırsat.

Biz bugün İl İstihdam Kurulu olarak da hem bu yeni imkanları nasıl değerlendireceğimizi konuşacağız, hem de rutin gündemimizde olan hususları değerlendireceğiz. Kurulun ildeki istihdam konusunu en üst düzeyde değerlendiren karar alıcılardan oluşması, kamu özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerimiz, mahalli idarelerimiz hepsi bir arada bütün tarafları bir araya getiren kurul olması dolayısıyla önemli olduğunu düşünüyorum ve bu anlamda bizzat başkanlık etmeyi seçtiğim bir kaç kuruldan bir tanesi.

Bu kurulda görev yapan arkadaşlarımında aynı şekilde bu konuyu önemle gündemlerine aldıklarını, kendi kurumları adına ellerinden gelen en üst seviyedeki gayreti göstereceklerini inanıyorum. Bu vesile ile bu toplantının hem ilimiz insanları için hemde ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Vali Ömer Faruk Koçak’ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.