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04 Şubat 2017
Aydın, Ekonomi

İl İstihdam Kurulu 8 Şubat’ta Toplanacak

Aydın İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2017 yılı 1. olağan toplantısı, 08 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.
Aydın’ın işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek veya ettirmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak, yerel düzeyde politikalar oluşturmak, plan yapmak ve kararlar almak, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulan Aydın İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2017 yılı 1. olağan toplantısı, 08 Şubat 2017 tarihinde saat 11.00’da Valilik toplantı salonunda yapılacak.
Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak başkanlığında yapılacak toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ADÜ Genel Sekreter Vekili Yar. Doç. Dr. Mustafa Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Rahmi Terzi, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdür V. Tunay Çoban, İl Ticaret Müdür Vekili Şeref Yazıcı, İl GEKA Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Armağan Aydın, İl Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, İl Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, İşçi Konfederasyonu (Türk-İş) Temsilcisi Mustafa Aydın, Hak- İş Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Osman Coşkun, İşveren Konfederasyonu Temsilcisi (TİSK) Turhan Eren, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Temsilcisi Aydın Sakatlar Derneği Şube Başkanı Ayşe Hışıl Cıngıt katılacak. (İHA)

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