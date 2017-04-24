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24 Nisan 2017
Aydın, Güncel, Siyaset

“Hukuk dışı yöntemlerle anayasa üretilemez”

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Bayram İnci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
CHP İl Başkanı İnci, kutlama mesajında 16 Nisan referandumunun sonuçlarına da değinerek, millî irade ve millet egemenliği vurgusu yaptı.
İnci; “23 Nisan, emperyalizme karşı muazzam bir başkaldırıdır. Milli düşüncenin hayata geçişidir. 23 Nisan 1920, Emperyalizme karşı özgürlük meşalesinin yakıldığı, esaret zincirlerinin kırılıp atıldığı, ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ ruhuna imza atıldığı gündür. 23 Nisan milletimizin azim ve kararlılık ile egemenliği eline aldığı gündür. 23 Nisan ülkemizin karanlıktan çıktığı, işgal ve tutsaklık zincirlerini kırdığı, kendi geleceğini  kendi  yazmaya başladığı gündür. 23 Nisan milletimizin egemenliğe sahip oldukça özgür ve bağımsız yaşayacağının müjdecisi, birlik ve bütünlüğümüzün teminatı, çocuklarımızın geleceğinin de sigortasıdır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugün bir kez daha görevimiz Cumhuriyet’e, demokrasiye ve milli egemenliğe sahip çıkmaktır.” dediği açıklamasında, “16 Nisan tarihinde halkoylamasına sunulan, egemenliğin milletten alınarak saraya verilmesine, demokrasinin yok edilerek bir tek adam rejimi kurulmasına imkan veren teklif halkımızın en az yarısının hayır diyen sesi ile karşı karşıya kalmıştır. Yüksek Seçim Kurulu almış olduğu hukuksuz kararla seçimlerin meşruiyetine bütün dünyanın ve halkımızın gözünde darbe vurmuştur.” ifadelerini kullandı.
İnci, seçim güvenliğini sağlamakla görevli Yüksek Seçim Kurulu’nun, 49 milyon seçmenin gerçek iradesini ortaya koymasını engellediğini, hukuk dışı yöntemlerle milli iradeyi gasp etmeye çalıştığını iddia ederek; “Hukuk dışı yöntemlerle anayasa üretilemez.  Oldu  bittiye  getirilerek toplumsal bir sözleşme dayatılamaz. Halkın yarısının onay vermediği bir anayasa yürürlüğe giremez.” diye konuştu.
“REFERANDUM İPTAL EDİLMELİ VE ADİL BİR ŞEKİLDE YENİLENMELİ” 
16 Nisan tarihinde yapılan halk oylamasının meşruiyetini yitirdiğini ve Yüksek Seçim Kurulu’nun anayasaya ve kanuna aykırı kararı ile ortaya çıkan sonucun yok hükmünde olduğunu iddia eden CHP İl Başkanı İnci, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:
“Milli iradenin tam olarak ortaya çıkması ve halkımızın kararının herkes tarafından görülmesi ancak bu seçimlerin iptali ve adil bir şekilde yenilenmesi ile mümkün olacaktır. Bu durum sadece hayır diyen geniş çoğunluğun değil, hukuktan, demokrasiden yana olan 80 milyon bütün vatandaşlarımızın ortak beklentisidir. Milletimiz, iradesinin çalınmasına, uygunsuz yöntemlerle kendisine bir rejim dayatılmasına asla izin vermeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi tarihten aldığı sorumluluk ile halkımızın bu haklı talebinin yerine getirilmesi, milletimizin haklarının korunması için hukukun izin verdiği bütün meşru araçlarla mücadelesini sürdürecektir. Her zaman olduğu gibi sonunda kazanan milletimiz, milletimizin hakları ve adalet olacaktır.
Bütün  Dünya bilmelidir ki, Türk Milleti, Cumhuriyetimizin, laik, Demokratik, Çağdaş, Sosyal Hukuk Devleti niteliğini muhafaza ederek egemenliğini sonsuza dek koruyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, varlıklarıyla yaşamımıza renk katan ulusumuzun geleceğinin teminatı olan çocuklarımızın bayramını kutluyoruz.” (GÜNER DOKUYUCU)

 

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