“HİÇ KİMSE SENDİKAMIZA VE ÇERÇİOĞLU’NA ÇAMUR ATMASIN!”

Belediye-İş Sendikası Aydın Şubesi Başkanı Hidayet Yaman, kendi sendikaları ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında sosyal medyada yer alan bir takım iddialara yazılı bir açıklamayla cevap verdi.

Sosyal medyada paylaşılan asılsız dedikodularla, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin işçilere dağıttığı ikramiyelerin gecikme faizleri ile geri alınacağı şeklinde gerçek dışı bir takım haberler üretildiğini ifade eden Yaman, bu duruma tepki gösterdi. Böyle bir telbigatın asla söz konusu olmadığını açıklayan Yaman, “Sendikamız üyelerine yönelik, ‘ikramiye paralarının faizi ile birlikte alınmasına yönelik’ yapılmış herhangi bir tebligat bulunmamaktadır. Belediye-İş olarak, yeri gelmişken şunu açık ve net bir şekilde söylemeden geçemeyeceğiz. Üyelerimiz geçmişte yaşadığı, ‘Acaba ücretim yatacak mı? İkramiyem yatacak mı? Borçlarımı nasıl ödeyeceğim?’ endişesini bugün, Sayın Özlem Çerçioğlu döneminde yaşamıyor. Hiç kimse, kendi özel çıkarları için; sendikamızı, üyelerimizi kullanarak, emekçilerin arkasına gizlenerek, sağa sola çamur atmasın” diye konuştu.

“İŞÇİLERİMİZ, ÇERÇİOĞLU DÖNEMİNDE ENDİŞE YAŞAMIYOR”

Belediye-İş Şube Başkanı Yaman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya hesaplarında sendikamız ve üyelerimizi kastederek yalan yanlış bilgilere dayanarak dolaylı yorumlar yapılması, aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğunu doğurmuştur.

Bazı sosyal medya hesaplarından, sendikamızın yaptığı ve bizlerin de katıldığı toplu sözleşme törenini kastederek, Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na şöyle hitap edilmektedir: ‘Sarı binanın önünde sendika yöneticileri birlikte bayram ikramiyesi vereceğim diye attığın nutuk sonrasında dağıttığın ikramiye paralarının geri alınması için Sayıştay 7. Dairesi’nin ilamı üzerine gecikme faizleri ile birlikte geri alınması için personele tebligatlara başladınız.’

Deveye demişler ki, boynun eğri, o da demiş ki nerem doğru ki! Bu her tarafı yanlış iddialara karşı, sadece kendi siyasi menfaatleri, kısır politik çekişmeleri için sendikamızı ve üyelerimizi alet etme cüretinde bulunanlara öncelikle işin bir tarafı olarak, onların zeka düzeyine uygun bir şekilde, gerçekleri tane tane anlatalım.

Biz, önce lafa bakarız laf mı diye, sonra da bunu söyleyene bakarız adam mı diye!

Söz konusu sarı binanın önünde toplu sözleşmeye katılan da, toplu iş sözleşmesini üyeleri adına imzalayan da Belediye-İş Sendikası’dır. Sarı binanın önünde yaptığımız toplu sözleşmeyle; geriye dönük tüm haklarımızı, toplu sözleşme farklarımızı aldığımız gibi, üyelerimizin ücret ikramiye alacakları onların teri kurumadan bugüne kadar günü gününe hesaplarına yatıyor. Sendikamız üyelerine yönelik, ‘ikramiye paralarının faizi ile birlikte alınmasına yönelik’ yapılmış herhangi bir tebligat da bulunmamaktadır.”

Yaman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“EMEK, EKMEK HER AĞIZA YAKIŞAN SÖZLER DEĞİLDİR”

“Belediye-İş olarak, yeri gelmişken şunu açık ve net bir şekilde söylemeden geçemeyeceğiz. Üyelerimiz geçmişte yaşadığı, ‘Acaba ücretim yatacak mı? İkramiyem yatacak mı? Borçlarımı nasıl ödeyeceğim?’ endişesini bugün, sayın Özlem Çerçioğlu döneminde yaşamıyor.

Hiç kimse, kendi özel çıkarları için; sendikamızı, üyelerimizi kullanarak, emekçilerin arkasına gizlenerek, sağa sola çamur atmasın.

Emek, ekmek her ağıza yakışan sözler değildir.

Hiç kimse, üyelerimizi ve sendikamızı kendi özel çıkarlarına alet etmesin.

Emeği, emekçiyi; sadece onun halinden anlayan, işçinin alın teri kurumadan, ona hakkını verenler anlayabilir. Kendi menfaatlerine, politik oyunlarına alet edenler değil.

Belediye-İş, dün olduğu gibi bugün de, hiç kimsenin kendi özel çıkarları için üyelerimizi ve sendikamızı kullanmasına izin vermedi, vermeyecek. Saygılarımızla.” (HABER MERKEZİ)