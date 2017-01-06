STAJYER AVUKATLAR YEMİN EDEREK RUHSATLARINI ALDILAR
BOZKURT: “BARONUN GÜCÜ MENSUPLARINDAN GELİR”
Aydın Barosu Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle, stajlarını tamamlayan 9 avukat yemin ederek cübbelerini giydiler.
Stajyerlerin yemin törenine; Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, Yönetim Kurulu üyeleri, avukatlar ve aileleri katıldılar.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende ilk olarak bir konuşma yapan Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, geçtiğimiz gün İzmir Adalet Sarayı’nın önünde yaşanan terör saldırısına değindi ve Şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in isminin herkesin yüreğine kazındığı bir kahraman olduğunu dile getirdi.
“HEPİMİZİN YÜREĞİNE FETHİ SEKİN İSMİ KAHRAMAN OLARAK KAZINDI”
Bozkurt; “Düşmanın denize döküldüğü güzel İzmir’de Adalet Sarayı’nın önünde çok büyük bir facia yaratmak için hain eller iş başındaydı. Elbette herkes gibi bizler de çok üzgünüz. Ülkenin herhangi bir yerinde herhangi bir yurttaşımızın evine düşen acı her yeri yakıyor. İzmir’de şehit düşen kahraman polis memurumuz Fethi Sekin Elazığlı idi. Cenazesi de oraya defnedilecek. Ben bu konudaki paylaşımlardan farklı bir şey söylemek istiyorum. Bu ülkede birinden bahsedileceği zaman etnik kökeni öne çıkarılarak ondan sonra biz kardeşiz vurgusunun yapılmasına karşıyım. Hepimiz bu milletin evlatlarıyız. Fethi Sekin’in nereli olduğu etnik kökeninin ne olduğu hiç önemli değil. O artık hepimizin gönüllerine adı kazınmış bir kahraman Türk evladıdır. Biz üzerimizde ne kadar oyun oynanırsa oynansın, ne kadar ayrıştırılmaya, bölünmeye çalışılırsak çalışalım tasada da, kıvançta da birliğimizi, beraberliğimizi bütün dünyaya kahramanlık destanları ile göstermeye devam eden bir milletiz. Dün orada o polis memurumuzun kendi hayatını umuruna bile koymadan son kurşununa kadar yaptığı mücadele sonucunda kim bilir kaç can kurtuldu. O artık hepimizin yüreklerine adı kazanmış bir kahramandır.” dedi.
“BAROLAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEKTİR”
Hukuğun üstünlüğünü sağlayana kadar baroların mücadele devam edeceğini de vurgulayan Av. Gökhan Bozkurt; “Bugün aramıza 9 yeni arkadaşımız katılacak. Savunma makamı biraz daha güçlenecek. Savunmanın öneminin hâlâ anlaşılamadığı bir ülkede avukatlık yapacaklar. Sizler toplumun diğer kesimlerine umut olmak zorundasınız. Toplumda bir kişinin hakkının ihlal edilmesi bütün toplumun hakkının tehdit edilmesi anlamına gelir. Bu ülkeye hepimizin borcu var. Hukuk bizim her şeyimiz, ayaklar altına alındığında yani 15 Temmuz gecesi nasıl acılar yaşanabildiğini gördük. Hukukun üstünlüğünü sağlayana kadar barolar mücadeleye devam edecektir. Baronun gücü mensuplarından gelir” diye konuştu.
Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt’un konuşmasının ardından stajlarını tamamlayan 9 Avukat; Arif Mutlu, Onurcan Cerit, Fadime Yıldırım, Efe Mehmet Vardarlı, Hilal Çıbık, Tuğçe Eryalçın, Mehmet Akif Ünlüoğlu, Merve Sena Ayhan, Gizem Yörük yemin ederek avukatlık ruhsatlarını aldılar.
(KUDRET CAN)