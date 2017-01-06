STAJYER AVUKATLAR YEMİN EDEREK RUHSATLARINI ALDILAR

BOZKURT: “BARONUN GÜCÜ MENSUPLARINDAN GELİR”



Aydın Barosu Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle, stajlarını tamamlayan 9 avukat yemin ederek cübbelerini giydiler.

Stajyerlerin yemin törenine; Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, Yönetim Kurulu üyeleri, avukatlar ve aileleri katıldılar.

“HEPİMİZİN YÜREĞİNE FETHİ SEKİN İSMİ KAHRAMAN OLARAK KAZINDI”

Bozkurt; “Düşmanın denize döküldüğü güzel İzmir’de Adalet Sarayı’nın önünde çok büyük bir facia yaratmak için hain eller iş başındaydı. Elbette herkes gibi bizler de çok üzgünüz. Ülkenin herhangi bir yerinde herhangi bir yurttaşımızın evine düşen acı her yeri yakıyor. İzmir’de şehit düşen kahraman polis memurumuz Fethi Sekin Elazığlı idi. Cenazesi de oraya defnedilecek. Ben bu konudaki paylaşımlardan farklı bir şey söylemek istiyorum. Bu ülkede birinden bahsedileceği zaman etnik kökeni öne çıkarılarak ondan sonra biz kardeşiz vurgusunun yapılmasına karşıyım. Hepimiz bu milletin evlatlarıyız. Fethi Sekin’in nereli olduğu etnik kökeninin ne olduğu hiç önemli değil. O artık hepimizin gönüllerine adı kazınmış bir kahraman Türk evladıdır. Biz üzerimizde ne kadar oyun oynanırsa oynansın, ne kadar ayrıştırılmaya, bölünmeye çalışılırsak çalışalım tasada da, kıvançta da birliğimizi, beraberliğimizi bütün dünyaya kahramanlık destanları ile göstermeye devam eden bir milletiz. Dün orada o polis memurumuzun kendi hayatını umuruna bile koymadan son kurşununa kadar yaptığı mücadele sonucunda kim bilir kaç can kurtuldu. O artık hepimizin yüreklerine adı kazanmış bir kahramandır.” dedi.