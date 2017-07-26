“HEDEFLENEN İKİNCİ BİR İSRAİL GİRİŞİMİDİR”

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Aydın’da partililer ile bir araya gelerek, 25 Eylül’de Kuzey Irak’ta yapılacak olan sözde “Kürdistan Referandumu”na tepki gösterdi.

Reyhan, parti olarak referandum tehlikesine dikkat çekmek için Adana’da İncirlik Üssü önünde bir miting yapacaklarını belirterek; “9-10 Eylül gibi bir tarihte yapmayı düşündüğümüz mitinge Türkiye’nin dört bir yanından katılımlar olacaktır. O mitingde, İncirlik Üssü’nün Amerikan’ın kullanımına kapatılması ve Habur sınır kapısı ile ilgili öneriler dile getirilecektir.” dedi.

Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Emre Albayrak ve partililerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan VP Genel Sekreteri Utku Reyhan; “Maalesef Türkiye, hem iktidarın hem de muhalefetin gündeme getirmediği bu gerçek gündem yerine, sahte gündemlerle Meclis’teki Karagöz Hacivat atışmalarıyla uğraşmakta. Fakat Türkiye’nin en önemli kırmızı çizgisi olan bütün milli güvenlik belgelerinde birinci sırada yer alan Irak’ın kuzeyinde sözde bir Kürdistan Devleti kurulması konusunda sessizlik yaşandığını görüyoruz. Sözde bir ‘Kürdistan’ diyoruz çünkü, Barzani Devleti aslında bir Kürt devleti değil, Kürtlerin hakkını, hukukunu savunan bir devlet değil, tam tersine Kürtleri ABD ve İsrail’in denetimine alan sözde bir devlet olacaktır. Biz bunu ikinci İsrail olarak adlandırıyoruz. ABD’nin özellikle Suriye’deki planlarının çökmesi ve İran’a diş geçirememesi ve darbe teşebbüsünün akamete uğramasından sonra, Irak’ın kuzeyinde yeni bir mevzi inşa etme çabasında olduğunu görüyoruz. Bu, Ortadoğu’da ABD’nin İsrail’in ardından sözde bir devlet oluşturması anlamına gelmektedir.” şeklinde konuştu.