“HAYIR DİYECEK AKP’LİLER ÇOĞUNLUKTA”

CHP’li kadınlar 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa Değişikliği için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Aydın’ın 17 ilçesini, ikinci kez gezerek vatandaşlarla birebir konuşan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, referandumda neden “Hayır” denilmesi gerektiğini anlatıyor.

“Çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el kalmayacak” diyen Özdemir; “Mesele parti meselesi değil, ülke meselesidir.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kadın Kolları olarak ilçelerde yaptıkları referandum çalışmaları ile ilgili olarak gazetemize özel bir değerlendirme yapan Özdemir, Aydın’ın 17 ilçesi ve mahallelerine ziyaretlerinin ikinci turlarını yaptıklarını özellikle AKP’ye oy veren vatandaşların referandumda hayır oyu vereceklerin sayının yaptıkları çalışmalarla arttığına dikkat çekti.

“AKP’Lİ OLUP DA HAYIR OYU KULLANACAKLAR ÇOĞUNLUKTA”

Diyorlar ki; “Ben seçimlerde AKP’ye oy verdim ama bu başka bir seçim. 16 Nisan’da yapılacak olan referandumda evet demeyeceğim. Çünkü rejim konusunda çok hassasım.” diyorlar. Tek kişinin bu kadar çok yetkiyle donatılması, onun bütün her şeyde yetkili olmasının kendilerini rahatsız ettiğini ifade ediyorlar. AKP’li olup da hayır oyu kullanacak olanlar o kadar çoğunlukta ki. Biz ikinci turda gitmediğimiz 3 ilçemiz kaldı. 17 ilçenin 17’sine de mahalleleri dahil olmak üzere gittik. Şu anda gitmediğimiz ilçemiz yok gibi. Biz esas alanlarda, sahalarda çalışmaya ve birebir sadece çarşı pazar değil, evlerde çalışmak için gitmediğimiz 2-3 ilçemiz var onu da zaten sıraya aldık. Birebir evlerde çalışıyoruz. Bunun bir seçim olmadığını, herhangi bir cumhurbaşkanının veya başbakanın değişmeyeceğini, sadece yönetimin değişeceğini anlatıyoruz. Vatandaşlarımız da ikna oluyor. Hatta AKP’ye oy verdiği halde referandumda hayır oyu kullanacaklarını söylüyorlar. Bunu meydanlarda da söyleyenler var, evlerde de var.Diyorlar ki;diyorlar. Tek kişinin bu kadar çok yetkiyle donatılması, onun bütün her şeyde yetkili olmasının kendilerini rahatsız ettiğini ifade ediyorlar. AKP’li olup da hayır oyu kullanacak olanlar o kadar çoğunlukta ki. Biz ikinci turda gitmediğimiz 3 ilçemiz kaldı. 17 ilçenin 17’sine de mahalleleri dahil olmak üzere gittik. Şu anda gitmediğimiz ilçemiz yok gibi. Biz esas alanlarda, sahalarda çalışmaya ve birebir sadece çarşı pazar değil, evlerde çalışmak için gitmediğimiz 2-3 ilçemiz var onu da zaten sıraya aldık. Birebir evlerde çalışıyoruz. Bizim Kadın kolları olarak, Genel Başkanımızın da istediği ev ziyaretleri. Evlere birebir dokunarak, anlatarak, onlara misafir oluyoruz. Onların çayını kahvesini içiyoruz, bilgilendiriyoruz. Birebir yüz yüze konuşuyoruz onlarla. Broşür dağıtarak geçirmiyoruz. Önce biz konuşmuyoruz, onların dertlerini sıkıntılarını dinliyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz. Onları bilgilendiriyoruz, referandum hakkında bilgi veriyoruz. Böylelikle onlar da kendiliğinden hayır diyor. Bizim onları hayır demeleri için ikna etme yoluna gitmemize gerek bile kalmıyor.” dedi. Vatandaşların referandum sürecinin ülkeye neler getireceğini çok iyi bilmediğine dikkat çeken Özdemir; “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne olup bittiğini, vatandaşlarımızla tek tek görüşerek anlatıyoruz.

CUMHURBAŞKANININ HAYIR ÇADIRINI ZİYARETİ

Referandum çalışmalarına Yenipazar’da devam ederken kendisine ulaştığımız Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sarıyer’deki ‘Hayır’ çadırı ziyaretini de değerlendirdi ve şöyle konuştu;