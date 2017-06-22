HASTANE YÃ–NETÄ°CÄ°LERÄ° Ä°FTARDA BULUÅžTU

Hastane yÃ¶neticileri iftarda buluÅŸtu.

AydÄ±n Kamu Hastaneleri BirliÄŸi Genel Sekreteri Uzm. Dr Selma Ã–zcan, Genel SekreterliÄŸe baÄŸlÄ± tÃ¼m saÄŸlÄ±k tesisi yÃ¶neticileriyle iftarda buluÅŸtu.

KuÅŸadasÄ± Devlet Hastanesiâ€™nde gerÃ§ekleÅŸtirilen Ä°ftar yemeÄŸine; Genel Sekreter Uzm. Dr. Selma Ã–zcanâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ä°dari Hizmetler BaÅŸkanÄ± Op. Dr. Nevzat Ã–nen, TÄ±bbi Hizmetler BaÅŸkanÄ± Op. Dr. Niyazi Kocakaplan, Mali Hizmetler BaÅŸkanÄ± Erol DinÃ§er birliÄŸe baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k tesislerinde gÃ¶rev yapan yÃ¶neticiler Â katÄ±ldÄ±.

AydÄ±n Kamu Hastaneleri BirliÄŸi Genel Sekreteri Uz. Dr. Selma Ã–zcan birlikte bu anlamlÄ± gÃ¼nde iftar aÃ§mak, kurum iÃ§i ve kurumlar Â arasÄ± dayanÄ±ÅŸma ve kaynaÅŸmayÄ± saÄŸlamak iÃ§in iftar yemeÄŸinde bir araya geldiklerini belirterek saÄŸlÄ±k tesislerinin yÃ¶neticileri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile hastane Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n Ramazan BayramÄ±nÄ± tebrik etti.

(FÄ°LÄ°Z DÄ°NDAR)