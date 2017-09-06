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06 Eylül 2017
Aydın, Efeler, Güncel

HALUK LEVENT GELİYOR

Kurtuluş Şenlikleri 3 Gün Sürecek

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci Yıldönümü etkinlikleri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle 3 gün sürecek. Program kapsamında çeşitli etkinlikler ve halk konserleri düzenlenecek.
7 Eylül günü sabah saat 10:00’da başlayacak etkinlikler Atatürk Kent Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk koyma töreni ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kutlamanın sabah programı halk oyunları ve mehteran gösterisi ile sona erecek.
Yarışma ve gösteriler düzenlenecek
Etkinlik kapsamında gündüz bölümünde 7-8-9 Eylül saat: 12.00 ile 18.00 saatleri arasında Atatürk Kent Meydanı’nda çeşitli etkinlikler, alan oyunları, halk oyunları, birbirinden eğlenceli yarışmalar, şişme oyun grupları ve renkli gösteriler sergilenecek. Kurtuluş günü etkinliklerinin akşam bölümünde ise, 7 Eylül Perşembe günü akşamı saat: 21.00’da Haluk Levent sahne alacak.. 8 Eylül Cuma saat 13:00’de Şükran Güngör Tiyatro Sahnesi’nde “Keloğlan’ın Torunu Kelo Büyük Patron’a Karşı” tiyatrosu, akşam saat: 18.00’da Nayna Karadeniz Rock Grubu, saat:20.00’de Şükran Güngör Tiyatro Sahnesi’nde Çakırcalı Memed Efe ve Kızanları tiyatrosu, 9 Eylül Cumartesi 18.00 Baba Rock Grubu Konseri, saat: 20.00 TRT Çocuk Gençlik Halk oyunları gösterisi, saat: 22.00 Konservatuar Konseri ile etkinlikler tamamlanacak.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üç gün sürecek olan “7 Eylül Aydın’ın Kurtuluş Günü etkinliklerine” tüm vatandaşları davet etti. (İHA)

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