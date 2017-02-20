“HALKEVİ YÖNETİCİLERİ ÖZÜNE DÖNMELİ”

Halk Evlerinin kuruluşunun 82’nci yıldönümü nedeni ile bir basın açıklaması yapan ADD Aydın Şube Başkanı Günver Güneş; “Halkevleri Cumhuriyet Türkiyesi’nin çağdaşlaşma projesiydi.” dedi. Halk Evlerinin kuruluşunun 82’nci yıldönümü nedeni ile bir basın açıklaması yapan ADD Aydın Şube Başkanı Günver Güneş; “Halkevleri Cumhuriyet Türkiyesi’nin çağdaşlaşma projesiydi.” dedi.

“HALKEVLERİ, CUMHURİYET VE MUSTAFA KEMAL PROJESİDİR”

Halkevlerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında gerçekleştirilen büyük bir modernleşme hareketi olduğuna dikkat çeken Güneş; “Bu kurum, Cumhuriyet’in getirdiği yeni değerler sistemi ve yaşam tarzının oluşmasında önemli görevler üstlenmiştir. Halkevleri, tüm kazanımlarıyla halkın Cumhuriyeti özümsemesine katkıda bulunmak, toplumsal ilişkilerde, kültürde, sanatta, bilimde ve eğitimde çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın gereklerini halk ile birlikte yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Halkevleri bir Cumhuriyet ve Mustafa Kemal projesidir. Cumhuriyet ve modernleşme projesini toplumla buluşturmayı hedefleyen sosyo-kültürel kurumlardır. Mustafa Kemal Atatürk ve yakın arkadaşları, biliyorlardı ki, ümmet toplumundan arınarak ulusal bilince ulaşmak, kaderci toplum olmayı gerilerde bırakarak, ulusal egemenliği tüm kurum ve kurallarıyla yaşam ve yönetim biçimine dönüştürmek, ancak halk ile birlikte ve halkın katkısı ve desteğiyle gerçekleşebilirdi. Dönemin halkçılık anlayışı da Halkevlerinin oluşumuna hızlı bir geçiş sağlamıştır. Cumhuriyetin 1930‘lu yıllardaki halkçılığı ilk önce, ulusu iç farklılaşmalardan arındırmak, bütünleştirmek gibi önemli bir işlevi üstlenmeliydi. Bu ise sanatta, sporda, kültürde ve toplumsal etkinliklerde kaynaşmayı sağlayacak olan Halkevleri aracılığıyla gerçekleşecekti.” dedi.

“AMAÇ, HALK ARASINDAKİ KÜLTÜR VE DÜŞÜNCE BİRLİĞİNİ SAĞLAMAK”

Güneş açıklamasında, Halkevlerinin amacının, ulusu yeni ülküler etrafında toplamak, halk arasında kültür ve düşünce birliğini sağlamak olduğunu vurguladı ve; “Atatürk devrimlerinin benimsenmesini gerçekleştirmek, Cumhuriyetin kültür atılımını yapmak, kır-kent ve köylü-aydın ikiliğini ortadan kaldırmaktı. Halkevleri, Cumhuriyetin kuruluş döneminde ülkenin sosyal ve kültürel kalkınmasında, Cumhuriyetin getirdiği değerlerin geniş halk kitleleriyle buluşmasında son derece önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Bu evler ve daha sonra kurulan odalar sayesinde Anadolu’nun kent, kasaba ve köylerine kadar çağdaş bilimin, aydınlığın ışığı sızabilmiş, yurdun her köşesinde çıkan halkevi dergileri de bu ışığın taşıyıcıları olmuşlardır. Halkevleri toplumsal, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda gerçekleştirilen devrimleri halkın kısa sürede anlayabilmesi ve izleyebilmesi, onların politik ve ideolojik eğitimini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Belirlenen bu amaçlar doğrultusunda çalışan Halkevleri; dokuz ayrı koldan oluşan bir yapıyı oluşturmuştur.” ifadelerini kullandı.

“AKADEMİSYENLERE ÖNCÜLÜK ETMİŞTİR”

Halkevlerinin 1932-1951 yılları arasında önemli çalışmalar yaptığını ve bir çok eser koyduğunu belirten Güneş; “Onlarca tiyatrocu, yazar ve akademisyenin yetişmesine öncülük etmiş olup, bizlere kazandırmıştır. Bu dönemin Türkiye’sini bize aktaran önemli bir kuruluş olmuş; kültürel ve sosyal alanda yaptığı çalışmalarla, dönemine damgasını vurmuştur. 19 Şubat 1932 yılında faaliyete başlayan 14 Halkevi’nin bir denemeden öteye gidip, başarılı çalışmalar ortaya koyması ile Halkevlerinin ilerleyen yıllarda sayısı giderek artmıştır. Her Halkevi, bulunduğu yörenin tarihine, coğrafyasına, folkloruna, sosyal ve ekonomik yapısına ışık tutacak çok değerli çalışmalar ortaya koymuştur. Kapatıldığı 1951 yılında 63 ilde 478 Halkevi, 4322 Halkodası faaliyet gösteriyordu. Halkevi şubelerinin Türk Devriminin toplumsal tabana yerleşme sürecinde yüklendiği misyon her halkevi şubesini çekim merkezi haline getirmiştir. Halkevleri çağdaş bir birey, çağdaş bir toplum yaratma yolunda çok önemli mesafeler katetmişken siyasi çekişmelere kurban edilmiş, 8 Ağustos 1951 tarihinde yürürlüğe giren 5830 sayılı yasa ile DP iktidarının ilk yılında kapatılmıştır.” dedi.

“HALKEVİ YÖNETİCİLERİ ÖZÜNE DÖNÜŞ YAPMALIDIR”

Güneş, günümüzde Halkevi amblemiyle faaliyetlerini sürdüren kurumun şubelerinin, eski fonksiyonundan uzaklaşarak, illegal örgütlerle anılmaya başlandığını iddia etti ve; “Halkevleri, dernek tüzüğüne taban tabana zıt faaliyetler içinde bulunurken, tarihi misyonunu da inkar edecek bir duruma gelmiştir. Halkevleri tarihle, geçmişle bağını koparmış, tanınmaz bir hal gelmiştir. Halkevleri yöneticileri biran önce özüne dönüş yapmalıdırlar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Halkevleri deneyi, 20. yüzyılın önde gelen yaygın eğitim ve kültür girişimlerindendir. 1932’den 1951 yılına kadar geçen süre içinde, Halkevleri, sanat ve kültür etkinlikleriyle Türkiye’de toplumsal gelişmenin öncüsü olmuştur. Halkevleri, Türk Devrimi’ne sahip çıkmış, onu halk tabanına indirgemiş, bu amaçla halkı bilinçlendirip, halk yığınlarının eğitilmesinde rehber, önder olmuştur. Şube faaliyetleri ve yürüttükleri çalışmalarla bulundukları yöreye, kente canlılık kazandırmışlardır. Bu yönüyle halkevleri tarihteki parlak yerini almıştır. Dönemin kendine özgü koşullarında kurulan ve ülkenin düşün dünyasına çok değerli katkılar sağlamış bu kurumların anılarını yaşatarak, günümüz karşılığını üretmek ilericilerin tarihsel bir görevi olmalıdır. ” diye konuştu.

(FİLİZ DİNDAR)