Güney Ege’de fırtına bekleniyor

Güney Ege’de kuzey yönlerden fırtına şeklinde esen rüzgar, Çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkisini arttırarak fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; “Güney Ege’de kuzey yönlerden 6 ila 8 bofor (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın, Çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi beklenmektedir” denildi.

Fırtınanın oluşturabileceği muhtemel olumsuzluklara karşı başta denizcilikle uğraşan vatandaşlar olmak üzere, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi. (İHA)