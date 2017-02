“GİDER CUMHURBAŞKANI’NA ANLATIRIM”

Aydın Barosu tarafından düzenlenen Anayasa Değişikliği ve Başkanlık Sistemi Tartışması konulu panel öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu; Türk milletinin Nisan ayında yapılacak referandumda belirgin bir yüzdeyle hayır diyeceğini söyledi.

Aydın Barosu’nda düzenlenen toplantıya; Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Sakarya Barosu Başkanı Av. Zafer Kazan, Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Aydın Barosu yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar katıldı.

Toplantıda ilk olarak konuşan Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt; “Bir karar verilmemiş olsa da TBMM bir Anayasa değişikliği teklifini kabul etti ve halk oyunu gerektiren bir durum meydana geldi.” dedi.

Aydın Barosu olarak, getirilecek olan sistemin devletten ve cumhuriyetten neler getirdiğini ve götürdüğünü kararlı bir şekilde tüm milletvekillerine mektup göndererek uyarılarını yaptıklarını ifade eden Bozkurt; “Biz Aydın Barosu olarak devletimizden ve cumhuriyetten neler getirdiğini, neler götürdüğünü net ve kararlı bir şekilde ifade ederek tüm Milletvekillerimize hiç ayrım yapmadan birer mektup gönderdik ve uyarımızı yaptık. Aklı selim ve sağduyuya davet etmiştik herkesi. Ne yazık ki gönderdiğimiz mektupları dahi almayarak bize iade ettiler. Ancak biz elektronik posta yoluyla da her bir milletvekiline bunu ulaştırdık. Yarın tarih önünde hiç kimse ‘Biz kandırılırken, bizi uyarın olmadı’ diyemeyecekler.

Futbolcular bu konuda fikir beyan ettiklerinde alkışlanırken, Avukatlar, Baro Başkanları konuştuğunda nedense garip bir şekilde eleştirilere maruz kalıyoruz.” dedi.

“REFERANDUMDA HAYIR OYU ÇIKACAK”

Bozkurt’un konuşmasının ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da, ülkenin her yerini karış karış gezen bir vatandaş olarak, referandumda belirgin bir yüzdeyle hayır oyu çıkacağını vurguladı ve; “Türk milleti Nisan ayında yapılacak olan Referandumda belirgin bir yüzdeyle hayır diyecektir. Bunu Türkiye’nin her yerine ulaşan, karış karış memleketimizi gezen bir vatandaş olarak söylüyorum. Bizim de bu vatana ve Türk milletine görevimiz milletimizin önüne konan değişikliğin ne olduğunu anlatmak. Referandumda millete bu bardak mıdır şişe midir diye soruluyor. Biz belgeli bilgili olarak diyoruz ki bu bardaktır, şişe değildir. Birileri avucunun içinde saklayıp, ey millet bu bardak mıdır şişe midir söyle bakalım demeye çalışıyor, farkındayız. Biz birilerinin avucunda saklamaya gayret ettiğini ortaya çıkarıyoruz, anlatıyoruz. Bizlerin ağzından çıkan her şey belgeye dayalıdır. Slogan değildir. Karşımıza birisi çıkar hayır sen yanlış söylüyorsun derse cevap veririz. Ama eğer hayır sen diyorsun, milleti aydınlatmaya çalışıyorsun bu sebeple bu vatana yanlış yapıyorsun derse, ki inşallah demez, ona bu millet şu cevabı verir:. Biz şimdi AKP’li kardeşlerimize, AKP’nin yöneticilerine,der miyiz? Ahlaklı olur mu, namuslu olur mu?. Kim bize,derse, ben demem ama inanın bunu diyenin yüzüne tokat gibi 2010’da kimlerle el ele yürüdüklerini sorarlar. O yüzden, olmamış varsayım diyorum şu güne kadarki bu kutuplaşmaları. Biz doğru düzgün şekilde bu paket neyi getiriyor, neyi götürüyor bunu konuşalım. Yoksa sloganlar üzerinden suçlamalar başlayacak ise, slogan üstünden değil belgeyle bilgiyle başka şey söylenir kendilerine. Bunu yapanlar çok zararlı çıkarlar. Bizim görevimiz bilgilendirmek.”