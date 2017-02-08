“GİDER CUMHURBAŞKANI’NA ANLATIRIM”

Aydın Barosu tarafından düzenlenen Anayasa Değişikliği ve Başkanlık Sistemi Tartışması konulu panel öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu; Türk milletinin Nisan ayında yapılacak referandumda belirgin bir yüzdeyle hayır diyeceğini söyledi.

Aydın Barosu’nda düzenlenen toplantıya; Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Sakarya Barosu Başkanı Av. Zafer Kazan, Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Aydın Barosu yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar katıldı.

Toplantıda ilk olarak konuşan Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt; “Bir karar verilmemiş olsa da TBMM bir Anayasa değişikliği teklifini kabul etti ve halk oyunu gerektiren bir durum meydana geldi.” dedi.

Aydın Barosu olarak, getirilecek olan sistemin devletten ve cumhuriyetten neler getirdiğini ve götürdüğünü kararlı bir şekilde tüm milletvekillerine mektup göndererek uyarılarını yaptıklarını ifade eden Bozkurt; “Biz Aydın Barosu olarak devletimizden ve cumhuriyetten neler getirdiğini, neler götürdüğünü net ve kararlı bir şekilde ifade ederek tüm Milletvekillerimize hiç ayrım yapmadan birer mektup gönderdik ve uyarımızı yaptık. Aklı selim ve sağduyuya davet etmiştik herkesi. Ne yazık ki gönderdiğimiz mektupları dahi almayarak bize iade ettiler. Ancak biz elektronik posta yoluyla da her bir milletvekiline bunu ulaştırdık. Yarın tarih önünde hiç kimse ‘Biz kandırılırken, bizi uyarın olmadı’ diyemeyecekler.

Futbolcular bu konuda fikir beyan ettiklerinde alkışlanırken, Avukatlar, Baro Başkanları konuştuğunda nedense garip bir şekilde eleştirilere maruz kalıyoruz.” dedi.

“REFERANDUMDA HAYIR OYU ÇIKACAK”

‘2010 referandumunda bölücü terör örgütü evet propagandası yapıyordu’. Biz şimdi AKP’li kardeşlerimize, AKP’nin yöneticilerine, ‘Siz bölücü terör örgütünün safındasınız’ der miyiz? Ahlaklı olur mu, namuslu olur mu?. Kim bize, ‘Siz referandumda hayır çıksın diye milleti bilgilendiriyorsunuz o sebeple terör örgütünün yanındasınız’ derse, ben demem ama inanın bunu diyenin yüzüne tokat gibi 2010’da kimlerle el ele yürüdüklerini sorarlar. O yüzden, olmamış varsayım diyorum şu güne kadarki bu kutuplaşmaları. Biz doğru düzgün şekilde bu paket neyi getiriyor, neyi götürüyor bunu konuşalım. Yoksa sloganlar üzerinden suçlamalar başlayacak ise, slogan üstünden değil belgeyle bilgiyle başka şey söylenir kendilerine. Bunu yapanlar çok zararlı çıkarlar. Bizim görevimiz bilgilendirmek.” Bozkurt’un konuşmasının ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da, ülkenin her yerini karış karış gezen bir vatandaş olarak, referandumda belirgin bir yüzdeyle hayır oyu çıkacağını vurguladı ve; “Türk milleti Nisan ayında yapılacak olan Referandumda belirgin bir yüzdeyle hayır diyecektir. Bunu Türkiye’nin her yerine ulaşan, karış karış memleketimizi gezen bir vatandaş olarak söylüyorum. Bizim de bu vatana ve Türk milletine görevimiz milletimizin önüne konan değişikliğin ne olduğunu anlatmak. Referandumda millete bu bardak mıdır şişe midir diye soruluyor. Biz belgeli bilgili olarak diyoruz ki bu bardaktır, şişe değildir. Birileri avucunun içinde saklayıp, ey millet bu bardak mıdır şişe midir söyle bakalım demeye çalışıyor, farkındayız. Biz birilerinin avucunda saklamaya gayret ettiğini ortaya çıkarıyoruz, anlatıyoruz. Bizlerin ağzından çıkan her şey belgeye dayalıdır. Slogan değildir. Karşımıza birisi çıkar hayır sen yanlış söylüyorsun derse cevap veririz. Ama eğer hayır sen diyorsun, milleti aydınlatmaya çalışıyorsun bu sebeple bu vatana yanlış yapıyorsun derse, ki inşallah demez, ona bu millet şu cevabı verir:. Biz şimdi AKP’li kardeşlerimize, AKP’nin yöneticilerine,der miyiz? Ahlaklı olur mu, namuslu olur mu?. Kim bize,derse, ben demem ama inanın bunu diyenin yüzüne tokat gibi 2010’da kimlerle el ele yürüdüklerini sorarlar. O yüzden, olmamış varsayım diyorum şu güne kadarki bu kutuplaşmaları. Biz doğru düzgün şekilde bu paket neyi getiriyor, neyi götürüyor bunu konuşalım. Yoksa sloganlar üzerinden suçlamalar başlayacak ise, slogan üstünden değil belgeyle bilgiyle başka şey söylenir kendilerine. Bunu yapanlar çok zararlı çıkarlar. Bizim görevimiz bilgilendirmek.”

“HAK YOLUNDA HALK İÇİN BU BİLGİLENDİRMEYİ YAPACAĞIZ”

Hak yolunda halk için düzenledikleri panellerle halkı bilgilendireceklerini ve bunu kimsenin önleyemeyeceğini ifade eden Feyzioğlu; “Hak yolunda halk için bu bilgilendirmeyi yapacağız. Bunu kimse önleyemez.” dedi.

“MEYDANLARA ÇIKAR ANLATIRIZ”

Feyzioğlu, Fethiye’de yapacakları toplantıda DSİ’nin kendilerine salon tahsis edeceklerini fakat aldıkları bir talimatla salonu iptal ettiklerini, devletin salonlarının iptal edilmesinin kendilerini durdurmayacağını, gerekirse meydanlara çıkıp anlatacaklarını söyledi.

“MİLLETİMİZİ HİÇKİMSE KANDIRILABİLECEK BİR CAHİLLER TOPLULUĞU OLARAK GÖRMESİN”

Feyzioğlu; “Fethiye’deki DSİ Baromuza salon tahsis etmişti, baromuz ücretini ödemişti, yazışmaları bitmişti ve cevap vermelerini bekliyorum kimden talimat aldılarsa iptal edildi salon. Biz avuçlarının içinde birilerinin saklamaya çalıştığı bu bardağın bardak olduğunu salonları iptal etseler de anlatacağız. Meydanlara çıkar anlatırız, kulaktan kulağa anlatırız. Devlet kurumlarının salonları parti yöneticilerinin özel mülkü değildir. Hodri meydan, getirdikleri Anayasa değişikliğinin içeriğini millettin öğrenmesini istiyorlarsa açsınlar salonları. Ama devletin salonlarını bizlere yasaklayıp avuçlarının içinde sakladıklarını milletin öğrenmesinden korkanlara cevabımız, bu millete biz anlatmakla yükümlüyüz, milletimizi hiç kimse kandırılabilecek, algı operasyonlarıyla şekillendirilebilecek bir cahiller topluluğu olarak görmesin. Bu millet ne değerlerler yetiştirmiştir. Nisan ayındaki referandumda gereğini yapacaktır. Biz referandum günü gelsin diye sabırsızlanıyoruz. Cenabı Allah’ın bir lütfudur bu referandum. Milletimiz bilgilendikten sonra gereğini yapacaktır.”

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MECLİS’TEN GEÇMEMİŞTİR”

Sadece Türkiye değil, Dünyada bu referandumdan evet çıksın diye bekleyen bir takım üst akıllar da Türk milletinin geleceğine, bağımsızlığına, bölünmez bütünlüğüne kendi azim ve kararlılığıyla sahip çıktığını görecektir. O yüzden Nisan ayı hepimiz için bayramdır. Bu böyle biline. Görevimiz de sonuna kadar anlatmaktır. Önümüzdeki Anayasa değişikliği paketi Meclis’ten geçmemiştir. Meclis’ten yeter çoğunlukla geçseydi bugün anayasalaşmıştı. Meclis öyle bir çoğunluğa ulaşamamıştır. O yüzden millete gidiliyor. Milletimiz de cevabı verecek. Deniliyor ki ‘Meclis’i başkana karşı güçlendiren bir sistem.’ Birisi çıksın ‘şu maddeye göre güçlendiriyoruz’ desin. Gerçek dışı. Milletin önüne dayatılan ama reddedilecek olan bu Anayasa değişikliği Meclis’i sıfırlamaya, etkisizleştirmeye, sadece içi boş bir binadan ibaret kılmaya yöneliktir. Çünkü Meclis bir kanunu kabul edip Cumhurbaşkanı’na gönderdikten sonra Cumhurbaşkanı bunu beğenmedim geri gönderiyorum derse, bir daha kanunlaşabilecek bir çoğunluğa siyasi hayatın gerçeklerinde asla ulaşılamayacaktır. 5/3 çoğunluğa ulaşılması mümkün değildir. Başkan hiçbir demokratik başkanlık sisteminde görülmeyecek şekilde siyasi parti genel başkanıdır.” diye konuştu.

“BU SİSTEMLE APARTMAN BİLE YÖNETİLMEZ”

Getirilecek olan sistemle kooperatif ya da apartman bile yönetilemeyeceğini iddia eden Feyzioğlu;

“Her kim ki bu dayatılan ve reddedilecek olan başkanlık sistemini ABD başkanlık sistemiyle kıyaslarsa gerçek dışı konuşuyordur. Amerikan başkanları parti genel başkanı değildir. Oysa önümüze konulan Anayasa değişikliği başkana iki şapka giydiriyor. Devlet başkanlığı, siyasi parti başkanlığı. Başkan Meclis’te çoğunluğa sahip olacak milletvekillerinin isimlerini yazacak. Sonra o milletvekillerinin o başkanı denetlemesini bekleyeceksiniz. Bu sistemle kooperatif yönetilmez. Site apartman yönetilmez.” dedi.

“MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMESİNLER”

“Hiç kimse milletin aklıyla alay etmesin” diyen Feyzioğlu, sistemin başkanlık sistemi olmadığını vurguladı ve; “14 bin hakim ve savcımız var. HSYK üyelerini kimin ataması bekleniyor? Başkanın. Birisi çıksın yargıyı güçlendiriyoruz desin. Hangi maddeyle güçlendiriyorsun deriz. Biz belgeyle söylüyoruz. Sistem yargıyı yani 14 bin hakim ve savcıyı siyasi parti genel başkanının emrine bağlıyor. Hiç kimse bu milletin aklıyla alay etmesin. Bu bir başkanlık sistemi değildir. Çünkü demokratik değildir.”

“DEMİRCİ EFE’NİN, CAFER EFE’NİN ALDIĞI BU MEMLEKETİN TAPUSUNU VERMEYİZ”

“Bu bütün kuvvetleri birleştiren, tek kişiye veren bir sultanlık sistemidir. Biz bu memleketin tapusunu vermeyiz. Bu memleketin tapusunu Demirci Efe aldı. Sökeli Cafer Efe aldı. Mardin’de şehit düşen Orkun Alp Arslan kanıyla aldı.

Nisan ayındaki referandumda Cumhurbaşkanı, başkan belirlemiyoruz. Başbakan seçmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, Hükümet aynen devam edecek. Bizim Nisan ayındaki referandumda doğmamış torunlarımız bir memlekete sahip olacak mı? Bunu konuşuyoruz. Nisan ayında milletimiz ‘Hayır’ diyecektir. ‘Hayır’ dedikten sonra çok güçlü bir umut doğacaktır. O umut milletin ‘Beni algı operasyonlarıyla yönetemezsiniz’ diyerek damgasını kaderine vurduğu bir umuttur.” “GİDER CUMHURBAŞKANI’NA ANLATIRIM” Referandum gününü heyecanla beklediklerini dile getiren Feyzioğlu; getirilecek olan Anayasa’nın bölünme anayasası olduğunu söyledi ve şöyle devam etti; “Nisan ayını heyecanla bekliyoruz. Ama bu anayasanın geçmesini, Türkiye’nin bölünmesini heyecanla bekleyen başka birileri teşvik etmektedir. Bu anayasa bir bölünme anayasasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı talimat versin gider kendisine ve ekibine Türkiye’nin bölünmesini muhakkak hale getirecek bu anayasanın tehlikesini anlatırım. Kendisi de görür. Uluslararası hukuka göre anlatırız. O zaman eminim ki kendisi de ‘Hay Allah biz ne yapmışız?’ diyecektir.”

“CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINI PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINA İNDİRMEYE MİLLETİMİZ İZİN VERMEZ”

Cumhurbaşkanlığı makamını, parti genel başkanlığı seviyesine indirmeye milletin izin vermeyeceğini söyleyen Feyzioğlu; “Cumhurbaşkanlığı makamını alıp, parti genel başkanlığı seviyesine indirmeye milletimiz izin vermez. Siyasi parti genel başkanları milletin tamamını temsil etmez. Eğer 15 Temmuz’da bir siyasi parti genel başkanı sıfatıyla çağrı olsaydı, ne Yenikapı ruhu olurdu. Ne de Türkiye iç savaştan dönebilirdi. Tarafsızlık sözü veren bir cumhurbaşkanı Yenikapı ruhunu yarattı. Türkiye’nin bölünmesini isteyen bu kadar şer odağı varken, Türk milletini parti parti bölecek, ideoljik ayrımlarla birbirlerine düşürecek bir Anayasayı önümüze getirmeyi dahi akılla mantıkla bağdaştırmamız mümkün değil. Baro Başkanları olarak yapmayın etmeyin dedik dinletemedik.” dedi.