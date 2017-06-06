GELECEĞİN AZİZ SANCARLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

Aydın Özel Başak Koleji tarafından düzenlenen 2. Ulusal Tales Matematik Olimpiyatları ödül töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti.

İlk kez 2016 yılında öğrencilerin Matematik derslerinde edindiği becerilerini ulusal düzeyde sergilemelerini sağlamak, matematik bilgi ve seviyesini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen 2. Ulusal Tales Matematik Olimpiyatlarına Türkiye’nin tüm illerinden 700 öğrenci katıldı.

Aydın Özel Başak Koleji Konferans Salonu’nda gerçekleşen ödül törenine; Özel Başak Koleji Müdürü Nail Ergün, Başak Eğitim Hizmetleri Yönetim Kurulu Temsilcisi Alp Ayaydın, Tales Matematik Müzesi Müdürü Ahmet Akyol, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

“DÜNYA ÇAPINDA OLACAK”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan ödül töreni öncesinde konuşan Okul Müdürü Nail Ergun, kalitelerinin sürekli artarak, Tales Matematik Olimpiyatlarının dünya çapında bir sınav olması için çalışmalarının devam ettiğini belirterek; “Gururla bitirdiğimiz bir yarışmanın ödül törenindeyiz. Gönül bütün çocuklarımızın katılabilmesini isterdi, ancak yol uzun. Ben kurumum adına bu sınavda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İkincisini başardık, üç, dört, beşincisi olarak büyüyerek devam edecek. Bu konuda hiç şüphemiz yok. Kalitemizi sürekli arttırarak dünya çapında sınav olma konusunda çalışmamız devam edecek.” dedi.

“TÜRKİYE’DEKİ TEK OKULUZ”

1991 yılında eğitim öğretim yılına başlamış Aydın’ın ilk özel okulu olan Özel Başak Koleji’nin her zaman eğitime çok önem verdiğine değinen Ergun; “Her zaman içinde ilklerin okulu olmaya devam etmiştir ve edecektir. Yaptığımız çalışmalar eğitim camiası içinde her zaman sesini duyurur oldu. Amacımız sadece Aydın halkına hizmet değil, eğitim öğretim camiası içerisinde eksik gördüğümüz her dalda örnek olmak istiyoruz. Umarız yaptığımız çalışmalarla ülkemizi dünya haritasında çok ciddi yerlerde görebiliriz. Kurumumuzda Matematik Müzemiz, bilim vakfımız, 3D eğitim sistemiz, tiyatro ve konferans salonumuz, kapalı yüzme havuzumuz, spor salonumuz var. Tüm komplekslerin bir arada bulunduğu Türkiye’deki belki de tek okuluz. Bu konuda iddiamız yüksek, bundan sonra da başarılarımızı arttırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“GELECEĞİN AZİZ SANCAR’LARINI AĞIRLIYORUZ”

Okul Müdürü Nail Ergun’un konuşmasının ardından sahneye gelen Tales Matematik Müzesi Müdürü Ahmet Akyol ise, çok heyecanlı olduğunu belirterek; “Şunu biliyoruz geleceğin Aziz Sancar’larını şu anda burada ağırlıyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir organizasyonla bir sınav geçirdik. Şunu biliyoruz ki sizler, Türkiye’nin aydınlık geleceğisiniz. Biz bu yola yaklaşık 2 yıl önce Müzemiz açıldığında şunu gördük. Türkiye’ye baktığınızda Matematik alanında maalesef ki uluslararası yapılan sınavlarda geride kalmaktayız. Biz bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapabiliriz dedik ve bir Matematik Müzesini gerçekleştirdik. Matematiği günlük yaşamda kullanıyoruz. Geleceğin Aziz Sancar’ların anne ve babalarını,öğretmenlerini tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 15 bin kişiyle gerçekleştirdiğimiz bir sınav organizesiydi bu. Uluslararası alanlarda da girişimlerde bulunuyoruz.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Türkiye genelinde tüm illerdeki okullardan katılımın sağlandığı 2. Ulusal Tales Matematik Olimpiyatlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri ve hediyeleri takdim edildi.

“DERECE ALANLAR”

2. Ulusal Tales Matematik Yarışmasında dereceye girenlerin isimleri şöyle;

3. sınıfların birincisi ,Manisa Salihli Bilim ve Sanat Merkezi’nden Yusuf Selim Adıyaman, ikinci Aydın Özel Atabey Okulu’ndan Ahmet Emre Gürdal, Üçüncü Fenerbahçe Eğitim Kurumları Yavuz Ege Yetkin.

4. sınıfların birincisi İzmir Özel Bilgince Koleji’nden Ela Kılıç, ikinci Kocaeli Eşref Bey İlkokulu’ndan Asuman Akkaya, üçüncü Manisa Salihli Bilim ve Sanat Merkezi’nden Barfin Aşka.

5. sınıfların birincisi İstanbul Öğretmen Akademisi’nden Ömer Hasanol, ikinci İstanbul Öğretmen Akademisi’nden Furkan Gül, üçüncü Kocaeli Özel Gebze Eğitim Kurumları’ndan Mehmet Durmaz.

6. sınıfların birincisi İstanbul Öğretmen Akademisi’nden Barış Koyuncu, ikinci İzmir Özel Bornova Ortaokulu’ndan Hüseyin Eren Özel, üçüncü İzmir Özel Oğuzhan Özkaya Ortaokulu’ndan Yağmur Şen.

7.sınıfların birincisi Adana Mektebim Okulları’ndan Ahmet Taha Güneş, ikinci İstanbul Borusan Oto Zehra Hanım Kocabıyık Ortaokulu’ndan Erdem Torun, üçüncü Manisa Özel Türk Koleji’nden Salih Ege Yamanol.

8. sınıfların birincisi Denizli Özel Yüksek Çıta Okulları’ndan Mehmet Koca, ikinci Denizli Özel Ege Sınav Koleji’nden Zeynep Özgür, üçüncü Ankara Yeni Çizgi Ortaokulu’ndan Begüm Küçükeken.