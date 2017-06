GELECEĞİN AZİZ SANCARLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

Aydın Özel Başak Koleji tarafından düzenlenen 2. Ulusal Tales Matematik Olimpiyatları ödül töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti.

İlk kez 2016 yılında öğrencilerin Matematik derslerinde edindiği becerilerini ulusal düzeyde sergilemelerini sağlamak, matematik bilgi ve seviyesini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen 2. Ulusal Tales Matematik Olimpiyatlarına Türkiye’nin tüm illerinden 700 öğrenci katıldı.

“DÜNYA ÇAPINDA OLACAK”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan ödül töreni öncesinde konuşan Okul Müdürü Nail Ergun, kalitelerinin sürekli artarak, Tales Matematik Olimpiyatlarının dünya çapında bir sınav olması için çalışmalarının devam ettiğini belirterek; “Gururla bitirdiğimiz bir yarışmanın ödül törenindeyiz. Gönül bütün çocuklarımızın katılabilmesini isterdi, ancak yol uzun. Ben kurumum adına bu sınavda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İkincisini başardık, üç, dört, beşincisi olarak büyüyerek devam edecek. Bu konuda hiç şüphemiz yok. Kalitemizi sürekli arttırarak dünya çapında sınav olma konusunda çalışmamız devam edecek.” dedi.

“TÜRKİYE’DEKİ TEK OKULUZ”

1991 yılında eğitim öğretim yılına başlamış Aydın’ın ilk özel okulu olan Özel Başak Koleji’nin her zaman eğitime çok önem verdiğine değinen Ergun; “Her zaman içinde ilklerin okulu olmaya devam etmiştir ve edecektir. Yaptığımız çalışmalar eğitim camiası içinde her zaman sesini duyurur oldu. Amacımız sadece Aydın halkına hizmet değil, eğitim öğretim camiası içerisinde eksik gördüğümüz her dalda örnek olmak istiyoruz. Umarız yaptığımız çalışmalarla ülkemizi dünya haritasında çok ciddi yerlerde görebiliriz. Kurumumuzda Matematik Müzemiz, bilim vakfımız, 3D eğitim sistemiz, tiyatro ve konferans salonumuz, kapalı yüzme havuzumuz, spor salonumuz var. Tüm komplekslerin bir arada bulunduğu Türkiye’deki belki de tek okuluz. Bu konuda iddiamız yüksek, bundan sonra da başarılarımızı arttırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.