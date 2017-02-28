Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
28 Şubat 2017
Aydın, Ege, Ekonomi

GEKA YÖNETİMİ 92’NCİ KEZ TOPLANDI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çeçrioğlu, GEKA 90’nci yönetim kurulu toplantısına katıldı.
Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) 92’nci Yönetim Kurulu Toplantısı Denizli’de yapıldı. Denizli Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Muğla Valisi ve GEKA Dönem Başkanı Amir Çiçek, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sanayiciler ve iş adamları katıldı.
Yapılacak ekonomik çalışmalar ile yatırım planlamalarının gözden geçirildiği Güney Ege Kalkınma Ajansının Yönetim Kurulu Toplantısında istihdamı artırmaya yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  CEVİZ ÜRETİCİLERİNE EĞİTİM VERİLDİ
Share

BENZER HABERLER

GEKA YÖNETİMİ 92’NCİ KEZ TOPLANDI

GEKA YÖNETİMİ 92’NCİ KEZ TOPLANDI

BAŞAK KOLEJİ’NDEN BİR İLK: ÖĞRENCİLER OYUN OYNAYARAK KODLAMA ÖĞRENEBİLECEK

BAŞAK KOLEJİ’NDEN BİR İLK: ÖĞRENCİLER OYUN OYNAYARAK KODLAMA ÖĞRENEBİLECEK

Aydın’da FETÖ’den 22 kişi daha tutuklandı

Aydın’da FETÖ’den 22 kişi daha tutuklandı

“TBMM, HOCALI SOYKIRIMINI TANISIN”

“TBMM, HOCALI SOYKIRIMINI TANISIN”

“Bu Yetkilerle İnsan Değil Melek Seçseniz Diktatör Olur”

“Bu Yetkilerle İnsan Değil Melek Seçseniz Diktatör Olur”

CUMHURİYET ÇINARLARI VELİDEDEOĞLU ve YÜCEL’E ANMA

CUMHURİYET ÇINARLARI VELİDEDEOĞLU ve YÜCEL’E ANMA

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,6376

    • Euro

      3,8538

    • BIST

      87.478

    • Altın

      146,1855

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE