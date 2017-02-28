GEKA YÖNETİMİ 92’NCİ KEZ TOPLANDI

Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çeçrioğlu, GEKA 90’nci yönetim kurulu toplantısına katıldı.
Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) 92’nci Yönetim Kurulu Toplantısı Denizli’de yapıldı. Denizli Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Muğla Valisi ve GEKA Dönem Başkanı Amir Çiçek, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sanayiciler ve iş adamları katıldı.
Yapılacak ekonomik çalışmalar ile yatırım planlamalarının gözden geçirildiği Güney Ege Kalkınma Ajansının Yönetim Kurulu Toplantısında istihdamı artırmaya yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi. (İHA)
BENZER HABERLER