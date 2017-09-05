“GAZETECİLER, HAKARETİ DEĞİL, TEŞEKKÜRÜ HAK EDİYOR”

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener yaptığı basın açıklaması ile son yıllarda basına yapılan saldırı ve tehditlerin dozunun artmasının düşündürücü ve üzücü olduğunu belirtti.Hedef Gazetesi’nin sahibi Aydın Sarı’nın sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle tehdit edilmesi iddiası üzerine bir basın açıklaması yapan AGC Başkanı Semra Şener; “Bir gazeteciyi ya da gazetesini tehdit etmek, yönetici konumunda görev yapan toplum liderlerine yakışan bir tavır da değildir.” dedi.“Aydın basınının duayenlerinden Hedef Gazetesi imtiyaz sahibi Aydın Sarı’ya sosyal medya hesabından yapılan saldırı ve tehdit, Aydınlı basın mensuplarını derinden yaralamış ve üzmüştür.” diyen Şener açıklamasında; “Bu sözlerin 1 Ekim’de seçim heyecanı yaşayacak ve birçok meslektaşımın da bizzat kayıtlı olduğu Aydın Ticaret Odası’nın Meclis Başkan Yardımcısı Fatih Namık Talay tarafından sarf edilmesi daha büyük talihsizliktir. Bilinmelidir ki söz konusu yorum ve tehdit haddini aşmıştır. Bazı makam ve mevkiiler, kişi ve kurumlara birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluklardan en önemlisi; kavga ve tehditten ziyade uzlaşma kültürü ile hareket etme bilinci ile hareket etmeleridir. Bu anlamda Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken’e teşekkürü bir borç bildiğimizi belirtmek isterim. Sayın Ülken olayın hemen ardından büyük bir sorumlulukla gazeteci meslektaşımız Aydın Sarı’yı arayıp olaydan duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve özür dilemiştir. Söz konusu tehdit içeren yorumun kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunmuştur. Her platformda basın mensuplarına saygısını ve samimiyetini göstermekten çekinmeyen Sayın Ülken’e bu hassasiyeti için teşekkür ediyor ve birlikte yola çıktığı arkadaşlarını da aynı titizlikle seçeceğinden en ufak şüphemizin olmadığının altını çizmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.Aydın’da büyük bir özveri ve gayretle görevlerini layıkıyla yerine getiren meslektaşlarının tehdit ve hakareti değil, övgü ve teşekkürü hak ettiklerini vurgulayan Şener; “Aydın Gazeteciler Cemiyeti olarak, bu mesleğe yıllarını veren gazeteci büyüğümüz Aydın Sarı’nın yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor, tehdit ve hakaretin en son adresinin bir gazeteci ve onun gazetesi olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz. ” dedi.(GÜÇLÜ ÇEZİK)