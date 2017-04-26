GAMBİYA TARIM BAKANI’NDAN VALİ KOÇAK’A ZİYARET

Gambiya Cumhuriyeti Tarım Bakanı Omar Amadou Jallow ve beraberindeki heyet Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak’ı ziyaret etti.

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, kentte resmi ziyarette bulunan Gambiya Cumhuriyeti Tarım Bakanı Omar Amadou Jallow, Gambiya Cumhuriyeti Büyükelçisi Momodo Badjıe, ile beraberindeki heyeti ağırladı.

Ziyarette konuşan Vali Ömer Faruk Koçak; “Sayın Büyükelçi Momodou Badjie ve bir önceki Aydın Valisi Erol Ayyıldız’ın gayretleriyle, ilimiz ile Gambiya Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri doğrudan geliştirmek amacıyla, 6 Ocak 2015 tarihinde Aydın ile Gambiya Cumhuriyeti West Coast Bölgesi arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesine dair Kardeş Kent Protokolü imzalanmıştır.

Bunun bir devamı olarak da Gambiya Cumhuriyeti Tarım Bakanı Sayın Omar Amadou Jallow, Antalya’da düzenlenmekte olan 1. Türkiye Afrika Tarım Bakanları Forumu’na katılması vesilesiyle, ilimizi de ziyaret ediyorlar.” dedi. Heyetin Aydın’da bulundukları süre içerisinde yoğun bir program izleyeceğini belirten Vali Koçak; “Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi’nde gerçekleşecek olan programda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü ilimizin tarımı ve pamuk üretimi konularında sunum yapacaklar, daha sonra heyet ilimizde faaliyet gösteren bir Ziraat Aletleri Fabrikası ziyareti gerçekleştirecek. Program Söke Ticaret Borsası ve Çırçır Fabrikası ziyareti ile sona erecektir. Bu ziyaretin her iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi açısından oldukça faydalı olacağı ve olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağı değerlendirilmektedir.” şeklinde konuştu.

“FETÖ OKULLARINI İLK KAPATAN ÜLKEDİR”

Vali Koçak ayrıca, Gambiya Cumhuriyeti’nin Fetö ile mücadelede ilk önemli kararlar alan ülke olduğunu ifade etti ve; “Gambiya, nüfusunun yüzde 85’i Müslüman olan bir ülkedir. Ayrıca Afrika ülkeleri içinde FETÖ okullarını ilk kapatan ülkedir. Yani Türkiye ile ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu, ortak hareket etme kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu burada bir kere daha ifade etmek isterim.” dedi.

“TÜRKİYE TARIM KONUSUNDA ÇOK İLERLEYEN BİR ÜLKE”

Gambiya Cumhuriyeti Tarım Bakanı Omar Amadou Jallow ise; “Türkiye arasındaki ilişkilerimiz uzun zamandan beri sürmektedir. Biz, ilişkilerimizi ilelebet sürdürme amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik. İki ülkenin insanları için bu önemli. Gambiya tarımla uğraşan bir ülke. Biz fark ettik ki, Türkiye tarım konusunda çok ilerleyen bir ülke. Biz sadece bitki üretimiyle değil, diğer tarım faaliyetleriyle de uğraşmak istiyoruz.” dedi.

“FETÖ, GAMBİYA’DA TARİH OLDU”

Ziyarette, Gambiya’da bulunan Fetö okullarının kapatılması konusunu değerlendiren Büyükelçi Momodou Badjie; “Sayın Valimizin de dediği gibi Gambiya’da FETÖ okulları bulunuyordu, ama Türkiye Devleti’nin bir isteği olduğunda biz kardeş ülke olarak gereğini yaparız.

Bildiğiniz üzere Gambiya ve Türkiye ilişkileri uzun yıllara dayanıyor. Gambiya’da Fetö okulları bulunuyordu. Ama Türkiye bizim kardeş ülkemiz. Türkiye hükümetine karşı olan herşey bize de karşıdır. Biz Türkiye’nin zararına bir durum yaratan bir kişinin Gambiya’da bulunmasını kabul edemeyiz. Bu yüzden bu Fetö olayları çıktığında biz de kardeş ülke olarak bunlara izin vermedik. O okulların kapatılması kararını aldık. Fetö Gambiya’da tarih oldu. Biz ülke olarak kardeşliğimize çok değer veriyoruz.” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Ömer Faruk Koçak Gambiya Tarım Bakanı Omar Amadou Jallow’a Aydın’ı simgeleyen hediyeler verdi.