Geniş Ekran

Feyzioğlu’ndan Çerçioğlu’na ziyaret

09 Şubat 2017 - 23:17

Aydın, Güncel, Siyaset

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.
İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan ve Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt’un da katıldığı ziyarette Feyzioğlu “Anayasa değişikliği ve Başkanlık Sistemini tartışıyoruz” konulu panele katılmak üzere Aydın’a geldiğini söyleyerek, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etmekten dolayı son derece mutluyum. Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin değerlendirmeleri zaten ayrıntılı konuşacağız. Ben burada sadece “Nisan ayında görüşürüz” demek istiyorum” diye konuştu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da, yaptığı nazik ziyaretlerinden dolayı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na teşekkür etti. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Aydın-Denizli karayoluna sis çöktü

Yeni Yorumlar Kapalı.

CLOSE

CLOSE

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.