Feyzioğlu’ndan Çerçioğlu’na ziyaret

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan ve Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt’un da katıldığı ziyarette Feyzioğlu “Anayasa değişikliği ve Başkanlık Sistemini tartışıyoruz” konulu panele katılmak üzere Aydın’a geldiğini söyleyerek, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etmekten dolayı son derece mutluyum. Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin değerlendirmeleri zaten ayrıntılı konuşacağız. Ben burada sadece “Nisan ayında görüşürüz” demek istiyorum” diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da, yaptığı nazik ziyaretlerinden dolayı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na teşekkür etti. (İHA)