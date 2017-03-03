FETÖ soruşturmasında 10 üniversite personeli adliyeye sevk edildi

Aydın’da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 10 ADÜ personeli adliyeye sevk edildi.

Aydın Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ADÜ meslekten ihraç edilen veya açığa alınan öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve memur ünvanında kişilerin de aralarında bulunduğu 15 kişi önceki gün düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 2 kişinin ardından bu günde emniyetteki sorguları tamamlanan 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamam 8 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişinin ise savcılık sorgusunun devam ettiği öğrenildi. (İHA)