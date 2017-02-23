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23 Şubat 2017
Aydın, Güncel, Siyaset

“FETÖ MAHALLESİNE BURNUNU SOK”

Partililerin 16 Nisan 2017 günü yapılacak olan Referandum için çalışmaları devam ediyor. Referandum çalışmaları nedeniyle Aydın’a gelen CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar da Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Nazilli’de yaptıracağı Hizmet Binası ve Çok Amaçlı Salonlarının temel atma töreninde Nazilli halkına seslendi.
Baydar konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın gezisinin iptaline değindi ve; “Cumhurbaşkanı, Aydın’a AKP’nin Aydın’da seçim kaybetmesi yüzünden mi gelmedi?” dedi.
“CUMHURBAŞKANI AYDIN’DA SEÇİMİ KAYBETMESİ YÜZÜNDEN Mİ GELMEDİ?”
AKP’nin 2009 yılından beri Aydın’da girdikleri bütün seçimleri kaybettiklerini kaydeden Baydar; “Cumhurbaşkanı Bursa ve Aydın gezilerini iptal etti. Biz de Aydın Milletvekili olarak sorduk, acaba AK Parti’nin devamlı Aydın’da seçim kaybetmesi yüzünden mi gelmedi?  Bundan malum milletvekili rahatsız oldu. Kendi başarısızlığını örtmek için. Biliyorsunuz hafıza yanılır ama arşiv asla unutmaz. 2009’dan bu yana hemen hemen neredeyse 10 yıldır bunlar Aydın’da girdikleri bütün seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı kaybettiler. Yerel seçimlerde 2 kez kaybettiler, genel seçimlerde 3-4 kez kaybettiler. Arkasından referandumda kaybettiler. Şimdi bir büyük ayıbı daha yaşayacaklar referandumda. Bu nedenle; “Sayın Cumhurbaşkanı biz biraz daha çalışalım, sen gelmeni geciktir.” dediler.” diye konuştu.
“FETÖ MAHALLESİNE BURNUNU SOK”
Baydar, isim vermediği milletvekili için, sorduğu sorularına cevap vermektense Cumhuriyet Halk Partisi’ne sataşarak bazı sözler sarf ettiğini iddia etti ve; “Sorularımıza cevap vermeyi bırakmış, bu malum milletvekili bizim partiye burnunu sokmuş. Sen burnunu sokacaksan senin tanıdığın mahalleler var. Mesela FETÖ mahallesi, oraya sok burnunu. O FETÖ mahallesinde geçmişteki ilişkilerini, ne yaptığını, bunlarla nasıl beraber yürüdüğünü anlat. Onları daha iyi biliyorsun. Bilmediğin konulara burnunu sokma. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle, İl başkanları, ilçe başkanları, tüm örgütüyle bir ve bir arada olduğunu her zaman kanıtlamıştır. Bu referandumda da kanıtlayacak.” dedi.
“HAYIR 5 HARFLİ, RABİA 4 PARMAK”
16 Nisan referandumunda, Aydın’dan hayır çıkacağına emin olduğunu ifade eden Baydar; “Ben Nazilli’yi gördükten sonra Aydın’da sağlam bir hayır çıkacağına eminim. Bunlara gereken cevabı vereceğiz. Bunlar ne diyorlardı? ‘Biz demokrasi getireceğiz, biz daha iyi çalışacağız’ diyorlardı. Ağzından kaçırıverdi ve dedi ki; “Bütün yetkiler ben de toplanacak.” Bir tarafta bütün yetkilerin millette toplandığı var olan bir sistem var bu ona yetmiyor. ‘Bütün yetkiler bende toplansın, benden de kimse hesap sormasın’ diyor. ‘Hayır’ 5 harfli, ‘Rabia’ 4 parmak. Bir aç başparmağını, rahatla. Göğsünü gere gere hayır de. Yeter daha ne istiyorsun?
Birden yumuşadılar, önce hayır diyenlere terör örgütü diyorlardı. Ne oldu şimdi birden değiştirdiler? ‘Hayır diyenler de bizim memleketimizin evladı’ diyorlar. Çünkü korkmaya başladılar. Hesap sorulacağından korkuyorlar. Gerekli cevap 16 Nisan’da verilecektir. Bunlar kendileri Anayasayı anlatamadıkları için karşı tarafı kötülemeye, CHP’ye sataşmaya başladılar. Biz bunlara prim vermeyeceğiz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim çalışmalarımızdan rahatsızlar.” dedi.
(KUDRET CAN)

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