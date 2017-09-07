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07 Eylül 2017
Aydın

“Fakir fukaraya yardımın, dili, dini ve partisi olmaz”

Aydın Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli, “AYBA merkezine gelen yardımların kesileceği iddialarının aslı astarı yoktur. Fakir Fukaraya yardımın dini, dili ve partisi olmaz” dedi.
Söke ve Aydın’da AYBA ihbar telefonları bir süredir “Bizim yardımlar kesilecek mi?”, “Yardım yapılması için partili mi olmamız gerekiyor” gibi sorular geliyordu. AYBA yetkilileri bu söylentinin nereden kaynaklandığı konusunda bir araştırmaya gitti. Konu hakkında bir açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi bölge koordinatörü Fatih Akkentli, AYBA tarafından yapılan yardımların kaldırılacak şeklinde kendilerine bazı duyumların geldiğini belirterek böyle bir şeyin söz konusu olmadığını yardımları bırakın kaldırılmasının değil artarak devam edeceğini söyledi.
Söke’nin kırsal bölgesinde bulunan mahallelerinde böyle bir söylentinin ortaya çıktığını belirten Akkentli bu konuda halkın yanlış bilgilendirildiğini ifade etti. AYBA merkez telefonlarına gelen ihbar neticesinde kırsal mahalleleri giderek bilgilendirmede bulunduklarını kaydeden Aydın Büyükşehir Belediyesi bölge koordinatörü Fatih Akkentli, “AYBA Söke ve AYBA merkez hatlarımızda gelen ‘Acaba almış olduğumuz yardımlarımız iptal mi ediliyor?’ sorularının nereden kaynaklandığını öğrenmek için şikayet konusu mahallelerimize gittik. Muhtarlarımız ile konuştuk. Duyduk ki birkaç işgüzar vatandaşlarımıza kendi siyasi ikballerinin varlığını sürdürmeleri için “Aydın Büyükşehir Belediyesi AYBA ekipleri tarafından kendilerine ulaşan yardımların bundan sonraki süreçte kesintiye uğrayacak ve bazı Siyasi kriterler gözetecek denmiş” halkımızın telaşlanmasına gerek yoktur bu söylemleri yapan kişilere itibar etmesinler. Konu tarafımızdan anlaşılmıştır işgüzar beceriksiz şahıslar kendi basiretsizliklerinin hesabını fakir fukaraya kesmeye kalktığı anlaşılmıştır” dedi.

“Çerçioğlu fakir fukaranın yanındadır” diye sözlerine devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi bölge koordinatörü Fatih Akkentli, açıklamasında “Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin AYBA hizmetleri sayın başkanımız tarafından bizzat takip ediliyor. Fakire uzattığımız eli kimse ondan alamaz bu kimsenin haddi değildir. Her zaman fakir fukaranın yanında olan Topuklu Efe bundan sonrada olmaya devam edecektir. Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmetleri şahısların kişisel ego ve tatmin durumları ile değil, bizzat sosyal elemanlarımızın tespit ettiği yardıma muhtaç kişiler tarafından yürütülmektedir. Aydın Büyükşehir Belediyesi halkımızın güven duyduğu önemli bir kurumdur” diye konuştu. (İHA)

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