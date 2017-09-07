“Fakir fukaraya yardımın, dili, dini ve partisi olmaz”

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“Çerçioğlu fakir fukaranın yanındadır” diye sözlerine devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi bölge koordinatörü Fatih Akkentli, açıklamasında “Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin AYBA hizmetleri sayın başkanımız tarafından bizzat takip ediliyor. Fakire uzattığımız eli kimse ondan alamaz bu kimsenin haddi değildir. Her zaman fakir fukaranın yanında olan Topuklu Efe bundan sonrada olmaya devam edecektir. Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmetleri şahısların kişisel ego ve tatmin durumları ile değil, bizzat sosyal elemanlarımızın tespit ettiği yardıma muhtaç kişiler tarafından yürütülmektedir. Aydın Büyükşehir Belediyesi halkımızın güven duyduğu önemli bir kurumdur” diye konuştu. (İHA)