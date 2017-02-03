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03 Şubat 2017
Aydın, Siyaset, Yaşam

Eski Bakan Arıcı Aydın’da Tedavi Görüyor

Denizlili siyasetçi ve 48. Hükümet Dönemi’nin enrji bakanlarından Muzaffer Arıcı, Aydın’da tedaviye alındı.
Bir süredir rahatsız olan ve Memleketi Denizli’den Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edilen eski Bakan Arıcı’nın koroner Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altında olduğu belirtildi.
Aydın’da hafta başında sevk ile gelen Eski Bakan Muzaffer Arıcı, Mesut Yılmaz’ın başbakanlık yaptığı 48. Hükümet döneminde 23 Haziran 1991 20 Kasım 1991 tarihleri arasında bakanlık yaptığı öğrenildi. 1943 Denizli doğumlu olan eski Bakan Muzaffer Arıcı’nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

 

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