ERTUÄžRUL’UN YENÄ° KÄ°TABI Ã‡IKTI

SONRAKÄ° YILLAR – DÄ°RENEN CUMHURÄ°YETÃ‡Ä°LER ZAMANI

AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ DÃ¼ÅŸÃ¼nce DerneÄŸi AydÄ±n Åžubesi Kurucu Onursal BaÅŸkanÄ±, hukukÃ§u yazar Av. Erol ErtuÄŸrul’un “Sonraki YÄ±llar” adlÄ± yeni kitabÄ±nÄ±n ilk baskÄ±sÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

E YayÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan basÄ±lan “Sonraki YÄ±llar – Direnen CumhuriyetÃ§iler ZamanÄ±” adlÄ± kitap, yazarÄ±n daha Ã¶nce yayÄ±nlanan “KaymakamlÄ±k YÄ±llarÄ±m” ve AvukatlÄ±k YÄ±llarÄ±m” adlÄ± iki anÄ± kitabÄ±nÄ±n devamÄ± ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ halkasÄ± niteliÄŸinde.

Yazar Erol ErtuÄŸrul, “Bu yeni kitabÄ±mda anÄ±larÄ±mÄ±n yanÄ±sÄ±ra, yurdumuzun iÃ§erisinde bulunduÄŸu sorunlara, olaylara da yer verdim” diye konuÅŸtu.

Ã–nsÃ¶zÃ¼nÃ¼ Alev CoÅŸkun’un yazdÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±n arka kapak tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± ise Merdan Aslan kaleme almÄ±ÅŸ.

KitabÄ±n arka kapaÄŸÄ±nda ÅŸu ifadeler yer alÄ±yor:

‘KaymakamlÄ±k YÄ±llarÄ±m’ ve ‘AvukatlÄ±k YÄ±llarÄ±m’ baÅŸlÄ±klÄ± eserleriyle kendisini daha Ã¶nceden tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yazar, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸinin anlatÄ±mÄ±yla otobiyografisinin son dÃ¶nemini iÃ§eren bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ sunuyor okura.

AnÄ±lar dizisi Ã¼Ã§lemesinin son halkasÄ± olan bu yapÄ±t, Ã§ok yakÄ±n tarihimizin sosyal-siyasal ve kiÅŸisel gerÃ§eklerini cesur, tutarlÄ±, keskin bir gÃ¶zlem gÃ¼cÃ¼yle, ÅŸiirsell bir dille bizlere anlatÄ±yor. AydÄ±n kiÅŸiliÄŸinin sorumluluÄŸu tÃ¼m dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekiyor.

GÃ¼nÃ¼nÃ¼n ve Ã§aÄŸÄ±n tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶rnek bir Ã¼rÃ¼nÃ¼. Emekle, bilinÃ§le, devrimci tutumla, okuru hiÃ§ bÄ±rakmayan Ã¶zellik taÅŸÄ±yor: DÃ¶nemsel tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±, bugÃ¼nleri yazacaklara Ã§ok Ã¶nemli belgeleri de sunmaktadÄ±r.

YaÅŸamÄ±n Ã¶zele dair olan kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n da duygusal – acÄ±lÄ± “an”larÄ± ayrÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± ile sunulurken “insana ait olan her ÅŸey”in ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ±lar dizisi sizi mutlaka Ã§ok etkileyecektir.

Onurla, direniÅŸle geÃ§miÅŸ bir yaÅŸamÄ±n zengin deneyimlerinden Ã§Ä±karÄ±lacak insan sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± bizlere yeni ufuklar aÃ§Ä±yor.

Åžiirsel bir anlatÄ±mla, yine ÅŸiirlerle beslenerek, ÅŸiir sanatÄ±nÄ±n tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla yol almak da ayrÄ± bir gÃ¼zellik…

HukukÃ§u, yÃ¶netici kimliÄŸine insancÄ±l kimliÄŸini de ekleyerek, Ã§ok yakÄ±n tarihimizin iÃ§inden geÃ§erken “neler yaÅŸamÄ±ÅŸÄ±z!” diyerek daha bir hÄ±rslanacaksÄ±nÄ±z.

Okuyun, seveceksiniz.

(FÄ°LÄ°Z DÄ°NDAR)