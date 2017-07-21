ERTUĞRUL’DAN ADALET MİTİNGİ YORUMU

“ARTIK HİÇBİRŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şubesi Kurucu Onursal Başkanı, Milli Merkez Aydın Yürütme Kurulu Başkanı Av. Erol Ertuğrul, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü ve sonrasında İstanbul Maltepe’de gerçekleşen Adalet Mitingi’nin ardından, Mücadele Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulundu.

“Direnme Hakkı Anayasal Bir Haktır”

Türk halkının her bireyinin sahip olduğu bir hak olan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile garanti altına alınmış en temel haklardan birisinin direnme hakkı olduğunu hatırlatan Erol Ertuğrul, “Haksızlıklara karşı çıkmak, hukuksuzluklar karşısında susmamak, yani direnme hakkı ilk çağlardan beri hakların en kutsalıdır. Uygar ve çağdaş demokrasilerde anayasalarda yer alan bir haktır direnme hakkı. 1961 Anayasamızın giriş bölümünde de ‘Hukuk dışına düşmüş, haklılığını yitirmiş bir yönetime karşı direnme hakkını kullanan Türk Ulusu’ denilerek direnme hakkına yer verilmiştir.” diye konuştu.

Ertuğrul, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle hukuk devletinin olmadığı, yargının bağımsızlığını yitirdiği tek adam yönetimlerinde direnme hakkı daha da önem kazanmaktadır. 15 yıldan bu yana ülkemiz önemli rahatsızlıklar yaşıyor. AKP yönetimi önce bir cemaat ile birleşerek yargıyı ele geçirmiş, bu yandaş yargı eli ile önce Cumhuriyetin ordusunun kahraman subaylarını, vatansever gazetecileri, rektörleri, siyasal parti görevlilerini uydurma suçlamalarla, darbe yapacaklardı diyerek cezaevlerine doldurmuştu. Sonra AKP’nin cemaat ile arası açılınca bu kez bu kumpas davalarının gerçek yüzü ortaya çıkarılmıştı.

15 Temmuz darbe girişimi ile bu cemaatin gerçekte silahlı bir terör örgütü olduğu ortaya çıktı. Ancak bu cemaat görevlilerini yargıya, orduya, kamuya sokan, yerleştiren, onların önünü açan, onlara yol veren AKP yönetimidir.”

OHAL döneminin başlamasının ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’ler nedeniyle ortaya çıkan hukuksuzluklara da değinen Ertuğrul, kamudan atılan FETÖ mensuplarının yerine bu kez başka cemaat mensuplarının ve yandaşların doldurulduğunu savunarak; “15 Temmuz darbe girişimi gerekçe gösterilerek Ülkemiz KHK ile yönetilmeye, geri dönülmez bir çok hukuk dışılık, haksızlık yaşanmaya başlamıştır. Yönetim bu yolla kendisine karşı olan herkesi KHK’ler ile susturmakta, sindirmektedir. Bu kez AKP kendi yandaşlarını, kendi din anlayışına uygun olanları kamu kurumlarına doldurmaktadır. Bir cemaat giderken, bir başka cemaat boy göstermektedir. Oysa ülkemizin geleceği aydınlık, çağdaş kuşaklar yetiştirmektedir. AKP dindar ve kindar kuşaklar yetiştirmek amacında olduğunu hiç saklamamıştır. AKP yargıyı kendisine bağlamış, ele geçirmiştir. Adalet Bakanlığı’nın son açtığı yargıçlık sınavında alınan 900 yargıç ve savcı adayından 800 tanesinin AKP’li oldukları belgeleri ile açıklanmıştır. Artık Ülkemizde bağımsız yargı yoktur. AKP Orduyu ele geçirmiştir. Üniversiteleri susturmuş, sindirmiştir. Basını sindirmiş, ele geçirmiştir. 160 gazeteci cezaevlerindedir. AKP TBMM’de çoğunluğu elde etmiş olduğundan her istediğini yapmakta, her istediği yasayı çıkarabilmektedir.” dedi.

“Yargı yok, hukuk devleti yok, üniversiteler yok , özgür basın yok. Bu durumda hak arayanlar, adalet arayanlar, haksızlıklar karşısında kalanlar ne yapacaklardır? Artık yapılacak tek şey kalmıştır: Adalet için, bağımsız yargı için, hukuk devleti için direnmek, ulusun direnme hakkını kullanmak” diyen Ertuğrul, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü ile ilgili olarak da, CHP’li bir milletvekilinin yargılanarak, daha karar kesinleşmeden 25 yıl ceza alması ve tutuklamanın koşulları olmadığı halde tutuklanmasının bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

Ertuğrul; Adalet Yürüyüşü hakkında şu yorumu yaptı:

“ARTIK HİÇBİRŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü tüm bu haksızlıklara, tüm bu hukuksuzluklara karşı bir direniştir. Bu nedenle de toplumdan büyük destek görmüştür. Yürüyüş sonucunda İstanbul Maltepe’de iki milyon insan toplanmıştır. Bu insanların, bu yürüyüşün tek bir amacı vardır: adalet, bağımsız yargı, hukuk devleti. Ne yazık ki AKP on beş yıl içerisinde hukuk devletini, adaleti, bağımsız yargıyı yok etmiştir. Ulusun elinde direnme hakkından başka bir hakkı kalmamıştır. Bu direnme hakkını yaşama geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kutlamak gerekmektedir. Bu yürüyüş ile artık korku duvarları yıkılmıştır. Ulusumuz böyle bir hakkı olduğunun bilincine varmıştır. AKP artık TBMM’de elde ettiği çoğunluk ile her istediğini yapamayacağını anlamalıdır. Elde ettiği çoğunluk ile Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim biçimini değiştiremeyeceğini anlamalıdır. Tüm okulları imam okulu yapamayacağını anlamalıdır. Okullara zorunlu Arapça ve Kur’an dersi koyamayacağını, tüm okullara mescit yapamayacağını anlamalıdır. Din kurallarına göre yönetilen ülkeler dünyanın en geri ülkeleridir. Referansı din ve mezhepçilik olanların varacakları nokta Kuveyt’tir, Katar’dır, Libya’dır, Arabistan’dır. Ülkemizi yönetenler bunu anlamalıdır.

9 Temmuz 2017 günü İstanbul Maltepe’de toplanan iki milyon kişi hak, hukuk adalet diye bağırmıştır. Bunun bir anlamı olmalı. Ülkemizi yönetenler bundan gerekli dersi almalıdır. Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü gelecek için umut vermiştir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.”

(GÜÇLÜ ÇEZİK)

(ÖZEL HABER)