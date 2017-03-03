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03 Mart 2017
Aydın, Duyduk Gördük Yazıyoruz

ERTUĞRUL 28’İNCİ YILIMIZI KUTLADI

Milli Anayasa Hareketi Aydın Temsilcisi ve ADD Aydın Şubesi Kurucu Onursal Başkanı Av. Erol Ertuğrul, gazetemizin 28’inci yaşını kutladı.

Ertuğrul, Mücadele Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ayfer Çezik’e gönderdiği kutlama mesajında şunları söyledi:
“Gazetemiz Mücadele tüm engelleri aşarak 28’inci yılını kutluyor. Yerel bir gazetenin özellikle siyasal ve ekonomik engelleri aşarak 28’inci yılını tamamlamış olması övgüye değerdir. Bunca yılı aşarak bugün bulunduğumuz yere gelmek bir yana, ilkelerden ödün vermeyerek bu yere gelmek kıvanç vericidir. Mücadele Gazetesi eğilmemiş, bükülmemiş, Atatürk ilke ve devrimlerinden, aydınlanmadan, çağdaşlaşmadan ödünler vermeyerek bugünlere gelmiştir. Mücadele Gazetesi’ni ve tüm çalışanlarını yürekten kutluyor, nice 28 yıllara diyorum.”
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

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