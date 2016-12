ERTUĞRUL 2016’YI YORUMLADI

Milli Anayasa Hareketi Aydın Temsilcisi Av. Erol Ertuğrul, 2016 yılında yaşanan olumsuz gelişmeleri ve acı olayları özetleyen bir açıklama yaptı.

Ertuğrul, “Bugün Vatanın Bütünlüğü, Ulusun Bağımsızlığı Tehlikededir” uyarısında bulunduğu açıklamasında şunları söyledi:

“Çok kötü bir yıl geçirdik. Daha doğrusu çok kötü yıllar geçirdik. Ankara’da, İstanbul’da, güney illerimizde ayrılıkçı terör örgütünün, dinci örgütlerin alçakça eylemleriyle onlarca askerimizi, polisimizi, vatandaşlarımızı yitirdik. Savaşmanın da bir kuralı vardır. Bomba yüklü araçlarla, sinsice, habersizce gelip patlamalar yapmak alçaklıktır. Arkadan vurmak alçakların yöntemidir.

Cumhurbaşkanı başdanışmanı olan emekli bir general bir panelde yaptığı konuşmada ‘Kürtçe de eğitim dili olmalıdır. Türkiye eyaletlere bölünmelidir. Anayasa’dan Türk Milleti kavramı çıkartılmalıdır’ diyor ve bu konuşma sosyal medyaya düşüyor. Aynı kafa yıllarca açılım süreci, analar ağlamasın adlı ihanet projesini yürürlüğe koymuştu. Akil Adamları, Oslo Görüşmelerini, Habur rezaletini yaşadık, Şanlı bayrağımız kışlalardan alçakça yöntemlerle indirilirken askerlerimiz, polisimiz karakollarda kapalı tutuldular. Güneydoğu kentlerimiz bombalarla donatılıp her yere hendekler kazıldı.

Suriye bizim 911 km. sınırımız olan komşumuzdur. Suriye ile ne gibi bir sorunumuz olabilir? ABD’nin istemi ile, mezhep ayrılığından Suriye’nin içişlerine karıştık. Esat’ın gitmesi için O’na karşı savaşan dinci örgütlere para, silah yardımı yaptık. Dinci teröristleri Türkiye’de tedavi ettirdik. Onlara Antalya’da tatil yaptırdık. Sonuçta Esat güçsüz düşüp kendi sınırlarını koruyamaz olunca Suriye sınırımıza bölücü ve dinci örgütler yerleştiler. Kendi çıkarları uğruna ABD bir süre sonra Esat’ı düşürmekten vazgeçtiği halde Erdoğan vazgeçmedi. Terör örgütlerini yok etmek için Suriye’ye giren askerlerimiz için ‘Biz Esat’ı devirmek için Suriye’ye girdik’ dedi. Rusya’nın bu açıklamaya karşı çıkması üzerine de çark etti. Bu kez ‘Suriye’de bizim amacımız terör örgütlerini yok etmektir’ dedi. Aymaz politikalar sonucunda dört milyona yakın Suriye’li ülkemize göçmen olarak girdi.

15 Temmuz 2016 günü gecesi, TSK ‘nin içerisinden Fetö’cü bir grup subay gerici ve bölücü bir darbe yapmaya kalkıştı. TBMM bombalandı. Darbeye karşı çıkan 280 vatandaşımızın yaşamına kıyıldı. Bu gerici darbe girişimi bastırıldı. Tüm Türkiye’de OHAL ilan edildi. TBMM devre dışı bırakılarak ülke KHK’lerle yönetilmeye başladı. Aslında Fetöcüleri TSK’ne, yargıya, polise ve kamu kurumlarına yerleştiren AKP’lilerdi.

10 Aralık 2016 günü İstanbul Beşiktaş’ta bombalı bir araçla 37 polisimiz şehit edildi. Bunun acısı geçmeden 17 Aralık 2016 günü Kayseri’de çarşı iznine çıkmaya hazırlanan 15 askerimiz aynı yöntemle şehit edildi. Her iki olayda da onlarca yaralı vardı.

Cumhurbaşkanı Bay Erdoğan muhtarlarla yaptığı bir toplantıda Halep’teki çatışmaları anımsatarak ‘Ahhh Halep’ diyerek Sünni-Arap hayranlığını dile getirdi. Daha önce Suruç’ta bombalı bir saldırıda ölen vatandaşlarımız için de ‘Suruç’ta 65 Sünni vatandaşımız yaşamını yitirdi’ demişti.

Yurt içinden şehit haberleri gelirken, bu kez Suriye’de birisi binbaşı 17 askerimizin şehit olduğu haberi yüreklerimizi yaktı. Erdoğan’ın yanlış politikaları sonucu Suriye bataklığına girmiştik ve Anadolu çocukları Arap topraklarında yaşamlarını yitiriyorlardı.

20 Aralık 2016 günü Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri hiç olmamış bir olay yaşandı. Ankara’da bir sergi açılışında Rusya Büyük Elçisi Andrey Karlov bir polis memuru tarafından dokuz kurşunla vuruldu. Terörist ‘Halep’in, Suriye’nin hesabını soracağız’ diyor, dinci sloganlar atıyordu. Dindar ve kindar kuşaklar yetiştirmek amacı ürünlerini vermişti. Yirmi iki yaşında bir polis dinci bir terörist olmuştu.

Güzel yurdumuz bu noktaya aymaz ve çıkarcı politikalarla getirilmişti. Ülkemizi bunca olumsuzluklara sürükleyenler şimdi de başkanlık sevdası peşine düşmüşlerdi. Bunca olumsuzluğun sorumlularına padişah yetkisi verilemezdi, Ulusal Egemenlik tek adamın eline verilemezdi.

Ankara’da Rusya Büyük Elçisinin öldürülmesinden bir gün sonra Moskova’da önceden belirlenmiş bir toplantı gerçekleşiyor ve Rusya-İran-Türkiye Dış İşleri Bakanları bir araya geliyorlar ve Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda anlaşıyorlardı. Böylece bay Erdoğan’ın bugüne kadar yürüttüğü Suriye politikası iflas ediyordu. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözleri bir kez daha haklı çıkıyordu.

Türkiye bir terör bataklığı durumuna getirilmiştir. Güvenlik yok edilmiştir. Ekonomi olumsuz sinyaller vermektedir. ABD Doları her gün artmakta, kitleler her gün biraz daha yoksullaşmaktadır. Bugün Vatanın Bütünlüğü, Ulusun Bağımsızlığı Tehlikededir. Ancak Türk Ulusu çok daha büyük engelleri aşarak bu günlere gelmiştir. Bu engeller de aşılacak, Vatanın Bütünlüğünü ve Ulusun Bağımsızlığını yine Ulusun İnanç ve Kararlılığı kurtaracaktır.” (GÜÇLÜ ÇEZİK)