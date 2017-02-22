“ERDOĞAN AYDINLILARIN HAYIR DİYECEĞİNİ BİLDİĞİ İÇİN Mİ GELMEDİ?”

CHP Milletvekili Prof. Dr. Baydar; “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Şubat 2017 Pazar günü her seçimde mağlup oldukları Aydın’a gelerek durumu değiştirme çabasına girecekti. Ancak ne olduysa hiçbir gerekçe açıklanmadan Aydın mitingi iptal ettirildi. Tabi ki nedenini henüz bilmiyoruz. Ancak Aydınlı hemşerilerim getirilmek istenen ‘TEK ADAM REJİMİ’nin farkında” dediği açıklamasında; “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aydın’daki yapacağı miting, AKP Aydın milletvekilleri ile il örgütünün hazırlıklı olmaması ve halkı toparlayamadıkları için mi iptal ettirildi? AKP örgütünün yeterli çalışmayı yapmaması ve her seçimde Aydın’da yenilgi aldıkları için mi iptal ettirildi?” sorularını sordu.

Baydar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birçok ilde olduğu gibi Aydın’da da miting düzenleyeceği zamanlarda AKP milletvekilleri ve örgütünün baskı ve zorlamasıyla kamu görevlilerinin, taşeron işçilerin, öğrencilerin miting alanına getirildiklerini iddia ettiği açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu yaptırım Aydın halkında ters tepki oluşturuyor. Çünkü Aydınlılar baskıya ve zorlamaya karşı dik durur, özgürlüklerine sahip çıkarlar. Aydınlılar, 15 yıldır bu ülkeyi kimin yönettiğinin ve bu nedenle ülkenin ne hale geldiğinin gayet farkında. En temel hak olan yaşam hakkının hiçe sayıldığı, işsizliğin arttığı, yanlış dış politikalar sonucu askerlerimizin şehit olduğunun farkında. Geldiğimiz süreçte sadece Aydınlılar değil ülke genelindeki yurttaşlarımızın çoğu bu bilinçte artık.”

(GÜÇLÜ ÇEZİK)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önce 25 Şubat’ta geleceği açıklanan, sonra 26 Şubat’a ertelenen, bir gün sonra da iptal edildiği duyurulan Aydın mitingi ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.