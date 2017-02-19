Erdoğan Aydın’a geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için 25 Şubat Cumartesi günü geleceği Aydın’da halka hitap edecek.

Cumhurbaşkanı olarak ikinci kez Aydın’a gelecek olan Erdoğan, Efeler ilçesindeki İstasyon Meydanı’nda halka hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginin büyük bir kalabalığa sahne olması bekleniyor. Aydın’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayacak olmalarından dolayı büyük bir gurur duyduklarını belirten AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “Referandum sürecinde Cumhurbaşkanımızın Aydın’a gelecek olması, kendisinin ilimize verdiği değeri gösteriyor. Kurucu Genel Başkanımız Erdoğan’a teşkilat olarak büyük bir sevgi ve saygı duyuyoruz. Kendisini AK Parti İl Teşkilatı ve Aydınlı olarak en iyi şekilde ağırlayacağız. Kentimizde dev açılışları yapacak olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın düzenleyeceği mitinge tüm Aydınlıları davet ediyorum” şeklinde konuştu. (İHA)