EMEKLÄ°-SEN “HAYIR” DEDÄ°

Emekli-Sen AydÄ±n Ä°l Temsilcisi UÄŸur Ã–nal ve YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri , 16 Nisanâ€™da yapÄ±lacak olan referandumda “HayÄ±r” oyu kullanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler.
Sevgi Yoluâ€™nda stand aÃ§arak “HayÄ±r” broÅŸÃ¼rleri daÄŸÄ±tan Emekli Sen AydÄ±n Ä°l Temsilcisi UÄŸur Ã–nal; “OHAL gÃ¶lgesinde yapÄ±lacak bir referandumun ne derece saÄŸlÄ±klÄ± olacaÄŸÄ± ayrÄ± bir tartÄ±ÅŸma konusudur.” dedi.
Ã–nal; “Biz emekliler OHAL’e de bu referanduma da kÃ¶kten karÅŸÄ± olmamÄ±za raÄŸmen 16 Nisan’da sandÄ±k baÅŸÄ±na giderken soruyoruz; Bu Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi geÃ§erse; Ãœlkenin iÃ§inde bulunduÄŸu ekonomik Ã§Ä±kmaz, Ã§Ã¶zÃ¼me mi kavuÅŸacak, en temel insan hakkÄ± olan yaÅŸam ve saÄŸlÄ±k konusundaki bir yÄ±ÄŸÄ±n olumsuzluklar ortadan mÄ± kalkacak, eÄŸitim alanÄ±nda yaÅŸanan ve yaz-boz tahtasÄ±na dÃ¶nen eÄŸitim sistemi dÃ¼zlÃ¼ÄŸe mi Ã§Ä±kacak, Ã¼lkenin can yakÄ±cÄ± sorunu olan iÅŸsizlik mi Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸacak, iÃ§eride ve dÄ±ÅŸarÄ±da itibarÄ± zedelenen Ã¼lkenin itibarÄ± ve imajÄ± temize mi Ã§Ä±kacak? Bu referandum sonucu evet Ã§Ä±karsa “kadÄ±na ÅŸiddetin” Ã¶nÃ¼mÃ¼ alÄ±nacak, kadÄ±na daha fazla deÄŸer mi verilecek? Ã‡ocuklara cinsel istismarÄ±n Ã¶nÃ¼ mÃ¼ alÄ±nacak, emeklilerimizin sosyal ve ekonomik dÃ¼zeyleri mi yÃ¼celtilecek? KuÅŸa Ã§evrilen ve emeklilerimiz arasÄ±nda adaletsizliÄŸi yaratan Ä°ntibak YasasÄ± mÄ± sil baÅŸtan edilecek? YÄ±llarca 13’Ã¼ncÃ¼ maaÅŸ diye dillendirilen ve aylÄ±k 9 TL’ye indirgenen ve emeklilerimizle dalga geÃ§ilen promosyon Ã¶demeleri iÃ§in “pardon” denilecek, Ã¶zÃ¼r dilenecek ve iyileÅŸtirmeye mi gidilecek? Kendine yetmekte zorlanÄ±rken, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n ve torunlarÄ±nÄ±n ekonomilerini de sÄ±rtlamaya Ã§alÄ±ÅŸan emekli Ã§ocuklarÄ±na iÅŸ ve aÅŸ mÄ± verilerek emeklilerimiz bu yÃ¼kten mi kurtarÄ±lacak? Yoksa emekli Ã§ocuklarÄ± milletvekili mi yapÄ±lacak?” ÅŸeklinde konuÅŸtu.
“REFERANDUMDA HAYIR DÄ°YE HAYKIRACAÄžIZ”
Emekliler olarak referandumda hayÄ±r diye haykÄ±racaklarÄ±nÄ± belirten Ã–nal; “Biz emekliler biliyoruz ki tÃ¼m bu olumsuzluklar Ã§Ã¶zÃ¼lemeyeceÄŸi gibi Tek Adam YÃ¶netimi’nin baskÄ± ve dayatmalarÄ± daha da artÄ±p, katlanacaÄŸÄ± bilincimizle; Ãœlke yÃ¶netiminde tÃ¼m yetkilerin pratikte denetlenemeyecek bir kiÅŸiye devredilmesinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ almak iÃ§in, TBMM’nin iÅŸlevsizleÅŸtirilip yok sayÄ±lacaÄŸÄ± bir sisteme dur demek iÃ§in. 550 milletvekili ne yapÄ±yor ki tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸanÄ±rken 600 milletvekiline ve onun getireceÄŸi ekonomik yÃ¼ke izin vermemek iÃ§in, aslÄ±nda Ã¼lkeyi tek kiÅŸi yÃ¶netecekse milletvekilliÄŸine ne gerek var dememek iÃ§in. partili bir cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yaratacaÄŸÄ± parti devletine hayÄ±r demek iÃ§in, 12 EylÃ¼l CuntasÄ± anlayÄ±ÅŸÄ±yla yapÄ±lacak olan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Genel SeÃ§imler’in halk Ã¼zerinde yapacaÄŸÄ± baskÄ± ve olumsuzluklara karÅŸÄ± Ã§Ä±kmak iÃ§in, devlet bÃ¼tÃ§esini tek baÅŸÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ±na ve meclisi fesih etme yetkisine izin vermemek iÃ§in, OsmanlÄ±lÄ±k Ã¶zentisi iÃ§inde olanlara Cumhuriyet ve kazanÄ±mlarÄ±nÄ± feda ettirmemek iÃ§in, ÅŸimdiki haliyle bile tartÄ±ÅŸma konusu olan yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tek kiÅŸinin insiyatifinde tamamen yok olacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ yaÅŸama geÃ§irmek iÃ§in, OHAL’in olaÄŸanlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kmak iÃ§in, genÃ§lerimizin geleceÄŸini gÃ¼vence altÄ±na almak iÃ§in, biz emekliler olanca gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle bu referandumda hayÄ±r diye haykÄ±racaÄŸÄ±mÄ±zÄ± kamuoyuna sunuyoruz.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.