EMEKLÄ°-SEN “HAYIR” DEDÄ°

Emekli-Sen AydÄ±n Ä°l Temsilcisi UÄŸur Ã–nal ve YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri , 16 Nisanâ€™da yapÄ±lacak olan referandumda “HayÄ±r” oyu kullanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. Sevgi Yoluâ€™nda stand aÃ§arak “HayÄ±r” broÅŸÃ¼rleri daÄŸÄ±tan Emekli Sen AydÄ±n Ä°l Temsilcisi UÄŸur Ã–nal; “OHAL gÃ¶lgesinde yapÄ±lacak bir referandumun ne derece saÄŸlÄ±klÄ± olacaÄŸÄ± ayrÄ± bir tartÄ±ÅŸma konusudur.” dedi. “EVET Ã‡IKARSA, EKONOMÄ°K Ã‡IKMAZ, Ã‡Ã–ZÃœME MÄ° KAVUÅžACAK?” Ã–nal; “ Biz emekliler OHAL’e de bu referanduma da kÃ¶kten karÅŸÄ± olmamÄ±za raÄŸmen 16 Nisan’da sandÄ±k baÅŸÄ±na giderken soruyoruz; Bu Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi geÃ§erse; Ãœlkenin iÃ§inde bulunduÄŸu ekonomik Ã§Ä±kmaz, Ã§Ã¶zÃ¼me mi kavuÅŸacak, en temel insan hakkÄ± olan yaÅŸam ve saÄŸlÄ±k konusundaki bir yÄ±ÄŸÄ±n olumsuzluklar ortadan mÄ± kalkacak, eÄŸitim alanÄ±nda yaÅŸanan ve yaz-boz tahtasÄ±na dÃ¶nen eÄŸitim sistemi dÃ¼zlÃ¼ÄŸe mi Ã§Ä±kacak, Ã¼lkenin can yakÄ±cÄ± sorunu olan iÅŸsizlik mi Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸacak, iÃ§eride ve dÄ±ÅŸarÄ±da itibarÄ± zedelenen Ã¼lkenin itibarÄ± ve imajÄ± temize mi Ã§Ä±kacak? Bu referandum sonucu evet Ã§Ä±karsa “kadÄ±na ÅŸiddetin” Ã¶nÃ¼mÃ¼ alÄ±nacak, kadÄ±na daha fazla deÄŸer mi verilecek? Ã‡ocuklara cinsel istismarÄ±n Ã¶nÃ¼ mÃ¼ alÄ±nacak, emeklilerimizin sosyal ve ekonomik dÃ¼zeyleri mi yÃ¼celtilecek? KuÅŸa Ã§evrilen ve emeklilerimiz arasÄ±nda adaletsizliÄŸi yaratan Ä°ntibak YasasÄ± mÄ± sil baÅŸtan edilecek? YÄ±llarca 13’Ã¼ncÃ¼ maaÅŸ diye dillendirilen ve aylÄ±k 9 TL’ye indirgenen ve emeklilerimizle dalga geÃ§ilen promosyon Ã¶demeleri iÃ§in “pardon” denilecek, Ã¶zÃ¼r dilenecek ve iyileÅŸtirmeye mi gidilecek? Kendine yetmekte zorlanÄ±rken, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n ve torunlarÄ±nÄ±n ekonomilerini de sÄ±rtlamaya Ã§alÄ±ÅŸan emekli Ã§ocuklarÄ±na iÅŸ ve aÅŸ mÄ± verilerek emeklilerimiz bu yÃ¼kten mi kurtarÄ±lacak? Yoksa emekli Ã§ocuklarÄ± milletvekili mi yapÄ±lacak?” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

“REFERANDUMDA HAYIR DÄ°YE HAYKIRACAÄžIZ”