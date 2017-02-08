El Bab gazisi Aydınlı askerden Vali Koçak’a ziyaret

Kahraman gazi kendisine destek olanlara teşekkür etti

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatı sırasında El Bab bölgesinde 16 askerin şehit olduğu DEAŞ’in intihar saldırılarında yaralanan 31 askerden birisi olan Aydınlı gazi Kademeli Kıdemli Uzman Çavuş İbrahim Soydemir, Vali Ömer Faruk Koçak’ı ziyaret etti.Suriye’de yaşadıklarını anlatan tecrübeli Uzman Çavuş Soydemir, Türk Askerinin Suriye’de destan yazdığını ifade etti. Kolundna ve belinden yaralanan, tedavisi önce Suriye’deki sahra hastanesinde daha sonra Gülhane Tıp Akademisi ve ADÜ Tıp Fakültesi’nde süren askerin sağlık durumunun iyi olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, “Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak mücadele eden güvenlik güçlerinin hakları asla ödenemez” dedi.Nazilli’de 16 yıldır gazeteci olarak görev yapan kardeşi Ali Soydemir ile birlikte Vali Koçak’ı makamında ziyaret eden İbrahim Soydemir, 18 yıldır Uzman Çavuş olarak görev yaptığını ve bunun büyük bölümünün Güneydoğu’da, Kuzey Irak’ta ve PKK ile mücadelede geçtiğini ifade etti. 41 yaşındaki Soydemir, “39. Mekanize Piyade Tugayı’nda görev yapıyorum. Görev yaptığımız Suriye’de 19 Aralık günü El -Bab bölgesine intikal sırasında önümdeki tank isabet aldı ve bir arkadaşımız şehit düştü. 20 Aralık 2016 tarihinde ise El-Bab Hastaneler Bölgesine hava karardıktan sonra yaya ve araçlı intikalle hedef bölgeye doğru yola çıktık. 21 Aralık 2016 sabah erken saatlerde çatışma başladı. Pusuya düşürüldüğümüzü düşündüğüm çatışmada dört bir taraftan ateş geliyordu. Olayda çok sayıda yaralı olduğu için bizim hastaneler bölgesinden dışarıdaki alana giderek ağır yaralı askerlerimizi olay bölgesinden tahliye etmemiz istendi. GZPT içine yaralılarımızı yerleştirdikten hemen sonra büyük bir patlamayla aracımız pert oldu. Sonrasında özel kuvvetler personeli bizi hurdaya dönen araçtan çıkartarak hastaneler bölgesindeki güvenli alana çekti. Şoför Piyade Uzman Çavuş Erdem Maral ve benim haricimdekilerin tamamının şehit olduğunu gördüm. Patlama esnasında meydana gelen basınç nedeniyle araç içerisinde savrulduğum sırada çelik yelek, kask ve kulaklığım parçalandı. Sol kolumu kullanamıyordum. Bizi bu şekilde araçtan çıkartarak güvenli bölgeye tahliye etmeye çalışırken bir kez daha saldırıya uğradık. İçinde bulunduğum zırhlı araç saldırı sırasında takla attı. Bir kez daha ölümden döndük. Sonrasında gelen destekle güvenli bölgeye çekildik. Ağır yaralılarımız hemen sevk ettik. Durumum onlara göre daha iyi olduğu için bir gün daha güvenli bölgede kaldım. Ertesi gün olumsuz hava şartlarına rağmen sınıra ulaştık ve sahra hastanesinde ilk tedavimi yaptırdım. Patlamada kaskım parçalanmıştı ve oluşan basınç nedeniyle sol kolum ve belimde hasar oluştu. Yaşananlar korkunçtu. Birlikte omuz omuza görev yaptığım arkadaşlarımın şehit olduğunu görmek beni çok üzdü. Sağlığıma kavuşur kavuşmaz yeniden göreve hazırım. Vatanım için görev yapmak, gazi olmak benim için büyük bir şeref. Şehit arkadaşlarımın kanı asla yerde kalmayacaktır. Vatanımız için canımız feda olsun” dedi.Yaralanmasının ardından 2 gün sonra İskenderun’daki evine ulaşan Soydemir’i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunan çok sayıda protokol üyesi ve siyasi parti başkanları ve milletvekillerine teşekkür ederek, “Öncelikle Gülhane Tıp Akademi’sinde tedavimle yakından ilgilenen, bizi mecliste ağırlayan Aydın Milletvekilleri Prof.Dr.Metin Lütfi Baydar, Mustafa Savaş, Mehmet Erdem, Abdurrahman Öz, Bülent Tezcan ve İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’a çok teşekkür ediyorum” dedi.Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak mücadele eden güvenlik güçlerinin haklarının ödenemeyeceğini ifade eden Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, hizmetlerinden dolayı Soydemir’e teşekkür ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Koçak, “Hepinizden Allah razı olsun. Bu vatan sizler oldukça ilelebet var olacaktır. Geçmiş olsun dileklerimin yanı sıra şehit arkadaşların için üzüntülü olduğumu da ifade etmek istiyorum. Gaziliğin kutlu olsun. Vatanımızı korumak için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum” dedi.Geçtiğimiz 21 Aralık 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatının 121. gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerine yönelik saldırıda yaralanmıştı. İntihar saldırısı ve çatışmalarda 16 asker şehit olmuş ve 33 asker de yaralanmıştı. Sultanhisarlı Uzman Çavuş İbrahim Soydemir ise roket isabet eden geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı araçtan aracın sürücüsü ile yaralı olarak kurtarılmıştı. Aynı araçta ise 4 asker şehit olmuştu. (İHA)