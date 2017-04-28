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28 Nisan 2017
Aydın, Efeler, Eğitim, Güncel

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KALKTI”

Aydın’da 13 bin 4, 8. sınıf öğrencisi Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına katıldı.
Tamamlanan TEOG sınavları ile ilgili olarak gazetemize özel bir değerlendirme yapan Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Rıdvan Naci Devli; “Eğitimde fırsat eşitliği kalktı.” dedi.
Devli açıklamasında, yapılan TEOG sınavlarının ölçme değerlendirme biçiminden sağlıklı olmadığını düşündüğünü belirterek; “Bizde sağlıklı bir ölçme değerlendirme yok. Bu sınav sonuçları  ölçme değerlendirme biçiminden sağlıklı olmadığı için bence sıkıntılı. Bu yüzden elit grup, çocuklarını özel okullara gönderiyor. Devlet okullarına da ağırlıklı olarak  fakir çocuklar gidiyor. Şu andaki Türkiye’nin manzarası bu.” şeklinde konuştu.
“SORULAR ÇOK BASİT”
Aydın’da TEOG sınavına giren öğrenci ve öğretmenlerden aldığı bilgilere göre bu yıl soruların çok basit olduğunu ifade eden Devli; “Bu yüzden çok sayıda öğrenci soruları eksiksiz doğru olarak cevapladı. Bir çok okulda 15-20 kişi tulum çıkardığını söylediler.” dedi.
“PISA SONUÇLARINDA NAL TOPLADIĞIMIZ ORTAYA ÇIKMIŞTIR”
Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavlarda politik düşünceyle hareket ettiklerini iddia eden Devli; “Bakanlık;  “Dershaneleri kapatıp, okullarda ders verdik, bak  sonuçlar daha iyi mi?” demek istiyor böyle bir soru şekliyle. Uluslararası eğitim ölçe ve değerlendirme yani PISA sonuçlarında Türkiye eğitimi olarak nal topladığımız ortaya çıkmıştır. Bakanlığımız bu basit sorularla ve yüksek puanlarla eğitimde başarılıyız mesajını vermeye çalışıyor. Orada normal bir  değerlendirme ve ölçmenin ötesinde sanki bir yerlere politik mesajlar verilmeye çalışılıyor.” şeklinde konuştu.
“POLİTİK DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇSİNLER”
Devli, TEOG’da ki eksikliklerin matematiksel oyunlarla kapatılmaya çalışıldığını belirterek; “Teog’da eksikliklerimiz bu tür rakam oyunlarla, matematiksel oyunlarla kapatılmaya çalışılıyormuş gibi  durum var orta yerde. Halbuki eğitimde şu politikaları  çeksinler. Politik düşünmekten  vazgeçsinler. Matematik bellidir, matematiğin politiği olmaz. Fizik bellidir, Kimya bellidir. Bıraksınlar bu işi öğretmenlere, herkes bildiği işi  yapsın. Sonuçlarda hakiki olarak doğru değerler olarak karşımıza çıksın.” ifadelerini kullandı.
(KUDRET CAN)

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