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10 Haziran 2017
AydÄ±n, EÄŸitim

EÄžÄ°TÄ°M-Ä°Åž AYDIN ÅžUBESÄ° GÃ–REV DAÄžILIMINI YAPTI

EÄŸitim-Ä°ÅŸ AydÄ±n Åžubesi, 5’inci OlaÄŸan Genel Kurulu’nun ardÄ±ndan, YÃ¶netim Kurulu gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.
5’inci OlaÄŸan Genel Kurul, 28 MayÄ±s 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
SeÃ§imler sonucunda mevcut Åžube BaÅŸkanÄ± Yener Bozkurt tekrar seÃ§ilerek gÃ¼ven tazelemiÅŸti.
Genel kurulun ardÄ±ndan, oluÅŸan yeni YÃ¶netim Kurulu toplanarak kendi iÃ§inde gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Buna gÃ¶re, Yener Bozkurt BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Â EÄŸitim Ä°ÅŸ AydÄ±n Åžubesi YÃ¶netim Kurulu gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ÅŸu ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸti;
YÃ–NETÄ°M KURULU
Seval Ã–zcanÂ (Åžube Sekreteri), DoÄŸan ErhotamÄ±ÅŸ (Ã–rgÃ¼tlenme Sekreteri), Mehmet Ali FendalÂ (Mali Sekreter), Ä°smet Ã–ztÃ¼rkÂ (Hukuk Sekreteri), Remzi Ã‡omakÃ§Ä±Â (BasÄ±n-YayÄ±n Sekreteri), Umut YÃ¼cedaÄŸ (EÄŸitim Sekreteri).
DENETLEME KURULU
Hasan SeÃ§kinÂ (BaÅŸkan), Ä°lknur Ã–zkanÂ (Ãœye) , Ali MutluÂ (Ãœye)
DÄ°SÄ°PLÄ°N KURULU
Mehmet Ä°nam (BaÅŸkan),Â YÃ¼ksel NiÃ§inÂ (Ãœye), Ä°brahim IlgarÂ (Ãœye)
(GÃœÃ‡LÃœ Ã‡EZÄ°K)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  AcarlarlÄ± baÅŸarÄ±lÄ± Ã¶ÄŸrencilere tablet verildi
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