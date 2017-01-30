DONAN GÜNEŞ PANELLERİ PATLIYOR

Aydın’da hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte, il genelinde pek çok yerde güneş enerjisi panellerinin donmasından dolayı arızalar meydana geldi.

Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksileri bulmasıyla birlikte, vatandaşlar çatılarında bulunan güneş enerjilerinin borularının patladıklarını söylediler.

Pek çok Aydınlı, güneş enerjisi bağlantı borularındaki suların donarak boruları patlatması nedeniyle sıcak sudan mahrum kaldı ve hiç hesapta olmayan tamir masrafları ödemek zorunda kaldı.

Güneş Enerjisi satıcıları, özellikle kış aylarında sıkça rastlanan bu sorunla ilgili olarak, vatandaşların aşırı soğuklarda güneş enerjisi panellerine antifiriz konulması uyarısında bulunuyorlar.

Ancak antifiriz, güneş panellerinin soğuk su bağlantılarında işe yaramıyor. Çünkü antifiriz yalnızca panellerin içine uygulanabiliyor.

Bu nedenle, güneş enerjisi üreticileri, özellikle sıcaklığın sıfırın altına düştüğü gecelerde, sıcak su musluklarından bir tanesinin çok az su akıtacak şekilde açık bırakılmasını öneriyorlar.

Böylece güneş paneline giden soğuk su borularındaki suyun hareketsiz kalarak donmasını önlemek bir nebze de olsa mümkün.

Özellikle donlu havalarda, çatılarda ve açık alanlarda su borularının ve su sayaçlarının donarak patladığı gözlendi.

Uzmanlar, açıktaki su tesisatlarının ve sayaçların ısı kaybının engellenmesi için yalıtıcı malzemeyle ya da sıcak tutacak eski giysilerle sarılmasını öneriyorlar.

Ancak güneş panellerinin arızalanmasının bir nedeni de, bu panellerin ilk montajı sırasında montaj elemanlarının ısı yalıtım kurallarına yeterince riayet etmemeleri.

Açıkta ve rüzgâr alan çatılarda bulunan güneş panellerinin soğuk girişlerinin ve bağlantı borularının, rüzgârdan etkilenmeyecek şekilde uçtan uca, panelin girişine kadar çok iyi yalıtılması, yalıtım malzemeleriyle sarılması gerekiyor. Çünkü yalıtım malzemesinin en küçük bir boşluğundan bile rüzgârın da etkisiyle dondurucu hava nüfuz ederek borudaki suyu dondurabiliyor.

Ayrıca güneş panellerindeki su depolarının ısı yalıtımının da çok iyi yapılması gerekiyor.

Ama Aydın sıcak bir il olduğu ve yıl boyunca sıcaklıklar çok nadir olarak sıfırın altına düştüğü için, güneş enerjisi montajı yapan firmaların pek çoğu, bu yalıtım kurallarına yeterince riayet etmiyorlar. Yalıtım eksikliği, Aydın’ın yumuşak iklimi sayesinde aylarca farkedilmiyor. Ta ki bir gece boruları donduracak derecede bir don olayı yaşanıncaya kadar.

Kısacası, güneş panellerinin ve su sayaçlarının donarak bozulmasını engellemek için şu önlemleri almak, sizi beklenmedik masraflardan koruyabilir: