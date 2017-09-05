“DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMAZ”

Adli Yıl açılışı düzenlenen törenle başladı.

2017-20718 Adli Yılı açılışı nedeniyle Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Aydın Barosu çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende konuşan Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt; “İtaati değil, liyakati esas alan bağımsız ve tarafsız bir yargı oluşturalım.” dedi. Bozkurt; “Yargıyı göz göre göre ele geçiren ve nihayet sonunda terör örgütü olarak kabul edilen cemaat kovulurken; bağımsız ve tarafsız olarak inşa edilmekte olduğu iddia edilen yargının bu kez başka tarikat ve cemaatlere teslim edilmesi asla kabul edilemez. FETÖ terör örgütü, başta yargı olmak üzere devlet içerisinde, bugün paralel olarak adlandırılan yapılanmaya giderken yaptığımız uyarıyı, ne yazık ki şimdi yeniden yapmak zorunda kalmış bulunuyoruz. Aynı cümleyle uyarıyoruz: Devlet içinde devlet olmaz.” diye konuştu.

Adli Yıl açılışı için düzenlenen törene; Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Aydın Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Yönetim kurulu üyeleri, hakimler, savcılar ve Baroya mensup avukatlar katıldı.

BAŞSAVCI TÜTEN’DEN YENİ ADLİYE BİNASI VURGUSU

Törende ilk olarak konuşan Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, bir sonraki Adli Yıl açılışını yeni adliye binasında gerçekleştirmeyi diledi ve; “Türk yargısı, üstün bir gayret ve memleket sevgisiyle adalet hizmetini sürdürmüştür. Bundan sonra da bu ülkenin bekası ve bu milletin birlik ve beraberliği adına, hukukun üstünlüğü, anayasa ve yasalara bağlı olarak çalışmayı sürdürecektir. Bu anlamda adli yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm meslektaşlarıma ve personelimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah, bir sonraki adli yıl açılışını yeni adliye binasında kutlamak temennisinde bulunuyorum.” diye konuştu.

BOZKURT: “ADLİ YIL, DERİN KAYGILARLA BAŞLAMIŞTIR”

Tüten’in ardından kürsüye gelen Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt ise; “Yıllardır üstüne basa basa söylemek zorunda kaldığımız “hukukun üstünlüğü”,“adalet” ve “bağımsız yargı” kavramlarının, bir devlet ve millet için ne anlama geldiğinin, hiç olmazsa en son yaşadığımız hain, aşağılık ve sefil kalkışmadan sonra anlaşılıp gereğinin yapılmasına dair umutlarımız, ne yazık ki dilek fenerleri gibi sönüp yere düşmüş, adli yıl yine adalete dair derin kaygılarla başlamıştır.” dedi.

“YİNE UYARIYORUZ: DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMAZ”

“Devlet içinde devlet olmaz” diyen Bozkurt; “Yargıyı göz göre göre ele geçiren ve nihayet sonunda terör örgütü olarak kabul edilen cemaat kovulurken; bağımsız ve tarafsız olarak inşa edilmekte olduğu iddia edilen yargının bu kez başka tarikat ve cemaatlere teslim edilmesi asla kabul edilemez. FETÖ terör örgütü, başta yargı olmak üzere devlet içerisinde, bugün paralel olarak adlandırılan yapılanmaya giderken yaptığımız uyarıyı, ne yazık ki şimdi yeniden yapmak zorunda kalmış bulunuyoruz. Aynı cümleyle uyarıyoruz: Devlet içinde devlet olmaz. Devletimizi kuran büyük önderin de vurguladığı üzere; Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. Devletimiz ve milletimiz için hayati önem taşıyan uyarımıza bu kez artık kulak verilmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İTAATİ DEĞİL, LİYAKATİ ESAS ALAN BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ BİR YARGI OLUŞTURALIM”

Hukukçulara seslenen Bozkurt; “Gelin, hep birlikte, itaati değil liyakati esas alan bağımsız ve tarafsız yargıyı oluşturalım. Böylece, cennet vatanda kök salmaya devam edip, her şeyin en güzelini hak eden milletimize ekmek gibi, su gibi hayati bir ihtiyaç olan adaleti verelim. Verelim ki devlet yaşasın. Devlet yaşasın ki Türk Milleti var olsun.” dedi.

“YARGI EĞİLİP BÜKÜLÜRSE ADALET ÖLÜR “

“Yargının bağımsız ve tarafsız olması yanında, şeklen de tarafsız ve bağımsız görünmesi evrensel bir kuraldır.” diyen Bozkurt konuşmasını şöyle sürdürdü;



Adalet uğrunda, yeni adli yılda da ara vermeden yapacakları çalışmalarda, tüm yargı mensuplarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Yurttaşlarımızın adliyeden, yargıdan, dolayısı ile en temel hakları olan adaletten emin olmaları için savunma makamı olarak çalışmaya, yorulsak da halkın ve Hakkın sesi olmaya devam edeceğiz.

Bir tek yurttaşımızın bile adaletten kuşku duymadığı, yargının her üç ayağının da en sağlıklı koşullarda, bağımsız ve tarafsız bir şekilde, Anayasada yazılı olan güvence ile çalışabildiği, yalnızca daha hızlı ve kaliteli yargı hizmetini nasıl verebileceğimizi konuştuğumuz adli yılları görmek dileğiyle; tüm yargı mensuplarımızın adli yılını kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

(KUDRET CAN) “Yüksek Yargı mensuplarının cübbede düğme arayıp ilikleme çabası, yürütmenin önünde dik duramayıp eğilip bükülmesi, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşüren görüntüler olarak yurttaşlarımız arasında adalete güveni daha da azaltmıştır. Kuvvetler ayrılığının fiilen yok edildiği bu manzaralar hukuk tarihimize ne yazık ki siyah bir fonun önüne yazılmış eğik cümlelerle geçecektir. Devlet geleneğimizde yargı organlarının yürütme organına göstereceği saygının şekli eğilip bükülmek şeklinde değildir ve asla olmamalıdır. Saygı ile en küçük bir ilgisi olmayan bu akıl almaz görüntülerin yeni adli yılda tekrarlanmamasını diliyoruz. Zira, yargı eğilip bükülürse adalet ölür.Adalet uğrunda, yeni adli yılda da ara vermeden yapacakları çalışmalarda, tüm yargı mensuplarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Yurttaşlarımızın adliyeden, yargıdan, dolayısı ile en temel hakları olan adaletten emin olmaları için savunma makamı olarak çalışmaya, yorulsak da halkın ve Hakkın sesi olmaya devam edeceğiz.Bir tek yurttaşımızın bile adaletten kuşku duymadığı, yargının her üç ayağının da en sağlıklı koşullarda, bağımsız ve tarafsız bir şekilde, Anayasada yazılı olan güvence ile çalışabildiği, yalnızca daha hızlı ve kaliteli yargı hizmetini nasıl verebileceğimizi konuştuğumuz adli yılları görmek dileğiyle; tüm yargı mensuplarımızın adli yılını kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”(KUDRET CAN)