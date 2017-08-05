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05 Ağustos 2017
Aydın, Ekonomi, Güncel, Siyaset

“DEVLET DEMEK, MİLLET DEMEKTİR”

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Oğan’ın “Yeni bir devlet kurduk” sözlerinin yankıları sürüyor.
Konuyla ilgili olarak görüşünü aldığımız Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, gazetemize yaptığı açıklamada,  “Devlet demek, millet demektir, konuyu böyle algılıyoruz.” dedi.
“Katıldığı bir televizyon kanalında 15 Temmuz sonrasında yeni bir devlet kurulduğunu ve bu kurulan devletin kurucusunun da Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Oğan’ın sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorumuza yanıt veren AYESOB Başkanı Selahattin Çetindoğan; “15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayip Erdoğan,  sonuna kadar demokrasimize ve vatanımıza sahip çıkmıştır. Biz de esnaf ve sanatkârlar olarak sonuna kadar demokrasimize, ülkemize ve  vatanımıza sahip çıkacağız. Devlet demek Millet demektir.  Konuyu böyle algılıyoruz.” ifadelerini kullandı.
(KUDRET CAN)

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