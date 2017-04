Dernekler için beyan süresi 30 Nisan’sa sona eriyor

Aydın Sivil Toplum Platformu Başkanı (ASTO) Veli Tiryaki, dernek beyannamesi konusunda dernekleri uyararak beyanname vermeyen derneklere 914 TL idari para cezası uygulanacağını belirtti.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Tiryaki, derneklerin, beyannamelerini Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden göndermesi gerektiğini ifade etti. Tiryaki, “Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermeleri yasal yükümlülüktür. Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini (EK- 21), mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. İl Mülki Amirliğince incelenecek Beyannamelere ilişkin istenen ek bilgi ve belgelerin verilmemesi, eksik verilmesi veya verilen sürede tamamlanmaması hallerinde ilgili dernek denetime tabi tutulabilir. Ayrıca, 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında beyanname vermeme ceza miktarı 914 TL’dir. Bu ceza 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre dernek başkanına uygulanmaktadır.

Derneklerimizin her yıl vermekle yükümlü oldukları dernek beyannamelerini zamanında teslim etmek ve son günlerde sistemde oluşacak yoğunluktan etkilenmemek üzere beyannamelerini göndermeleri gerekmektedir” diye konuştu. (İHA)