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31 Mart 2017
Aydın, Yaşam

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Çarşamba saat 16.48’de Aydın’ın Efeler kent merkezinde hissedilen depremin kayıtları, her nedense değiştirildi.

Bilindiği gibi, Çarşamba saat 16.48’de 3.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş, deprem Efeler kent merkezinden de hissedilmişti.
Yerin 5 Km. altında meydana gelen depremin hemen ardından, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nin anlık deprem verilerini yayınladığı internet sayfasında, depremin merkez üssünün Efeler merkez ilçesine bağlı Dağeymiri köyü olduğuna dair veriler yayınlanmıştı.
Yerel basında ve Türkiye genelindeki yaygın basında deprem bu bilgilere dayanılarak halka duyurulmuştu.
Ancak ilerleyen saatlerde, Kandilli Rasathanesi’nin bu verileri güncellediği, depremin merkez üssünü İzmir’in Tire ilçesine bağlı Dibekçi köyü olarak değiştirdiği görüldü.
Kandilli Rasathanesi’nden, değişiklikle ilgili herhangi bir duyuru ya da açıklama yapılmadı.
Dibekçi köyü, Dağeymiri köyünün yaklaşık 8 Km. kuzeyinde yer alıyor.
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

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