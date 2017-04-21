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21 Nisan 2017
Aydın, Ege, Yaşam

DEPREM FIRTINASI AYDIN’DA DA HİSSEDİLDİ

Birkaç gündür Ege’de belirli aralıklarla yaşanan depremlere yenileri eklendi.

Cuma günü saat 16.09’da başlayan deprem fırtınası, saat 17.17’ye kadar devam etti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre, merkez üssü Manisa Gölbaşı – Selendi olan deprem fırtınası, saat 16.09’da başladı.
Kandilli Rasathanesi’nin ilk belirlemelerine göre, yerin 5.6 Km. derinliğinde meydana gelen ve 5.1 büyüklüğünde ölçülen bu depremin ardından, saat 16.13’te, 16.19’da, 16:36’da ve 16.44’te 4 deprem daha meydana geldi.
Saat 17.12’de bu kez merkez üssü Manisa merkezi olarak kaydedilen 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Saat 17.17’de Manisa Hamzabeyli’de 3.0 büyüklüğünde, saat 17.19’da Manisa Avdal’da 2.4 büyüklüğünde ve son olarak da saat 17.39’da yine Manisa Selendi’de 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Selendi ve Manisa merkezinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki 2 deprem de Aydın ve çevresinde hissedildi.
Aydınlılar deprem sırasında tedirgin anlar yaşarken, ilk ulaşan bilgiler, depremlerde Aydın genelinde ve Efeler kent merkezinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı yönünde.
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

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