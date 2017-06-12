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12 Haziran 2017
AydÄ±n, Ege, YaÅŸam

DEPREM AYDIN’I KORKUTTU

AydÄ±n’da hissedilen deprem korkuttu.

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ verilerine gÃ¶re merkez Ã¼ssÃ¼ Ege Denizi olan deprem saat 15.30’da 6.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde meydana geldi.
Ä°stanbul, Ä°zmir ve Ã‡anakkale’de de hissedilen deprem AydÄ±n’Ä±n bÃ¼tÃ¼n ilÃ§elerinde hissedildi.
Herhangi bir hasarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± depremde AydÄ±n’lÄ± vatandaÅŸlar kÄ±sa sÃ¼reli de olsa korku ve panikle iÅŸyerlerini ve evlerini terkettiler.
AydÄ±nlÄ±lar, evlerinin ve iÅŸyerlerinin Ã¶nÃ¼ndeki cadde ve sokaklarda dakikalar boyunca bekleyerek, deprem tehlikesinin geÃ§tiÄŸinden emin olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar.
Bu arada, depremin ardÄ±ndan insanlarÄ±n yakÄ±nlarÄ±nÄ± telefonla arayarak iyi olup olmadÄ±klarÄ±nÄ± sormak istemeleri nedeniyle telefon ÅŸebekelerine eriÅŸimde kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§in aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluktan dolayÄ± sorunlar yaÅŸandÄ±.
Merkez Ã¼ssÃ¼ Ege Denizi olan depremin son zamanlarda meydana gelen depremler arasÄ±nda en uzun sÃ¼ren sarsÄ±ntÄ± olduÄŸu belirlendi.
(GÃœÃ‡LÃœ Ã‡EZÄ°K)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Canan Karatay: "AvuÃ§ iÃ§i kadar pide yiyin"
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