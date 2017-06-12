DEPREM AYDIN’I KORKUTTU

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ verilerine gÃ¶re merkez Ã¼ssÃ¼ Ege Denizi olan deprem saat 15.30’da 6.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde meydana geldi.

Ä°stanbul, Ä°zmir ve Ã‡anakkale’de de hissedilen deprem AydÄ±n’Ä±n bÃ¼tÃ¼n ilÃ§elerinde hissedildi.

Herhangi bir hasarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± depremde AydÄ±n’lÄ± vatandaÅŸlar kÄ±sa sÃ¼reli de olsa korku ve panikle iÅŸyerlerini ve evlerini terkettiler.

AydÄ±nlÄ±lar, evlerinin ve iÅŸyerlerinin Ã¶nÃ¼ndeki cadde ve sokaklarda dakikalar boyunca bekleyerek, deprem tehlikesinin geÃ§tiÄŸinden emin olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar.

Bu arada, depremin ardÄ±ndan insanlarÄ±n yakÄ±nlarÄ±nÄ± telefonla arayarak iyi olup olmadÄ±klarÄ±nÄ± sormak istemeleri nedeniyle telefon ÅŸebekelerine eriÅŸimde kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§in aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluktan dolayÄ± sorunlar yaÅŸandÄ±.

Merkez Ã¼ssÃ¼ Ege Denizi olan depremin son zamanlarda meydana gelen depremler arasÄ±nda en uzun sÃ¼ren sarsÄ±ntÄ± olduÄŸu belirlendi.

(GÃœÃ‡LÃœ Ã‡EZÄ°K)